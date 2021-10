20 h 05. Evelyne est apparue au coin de la rue. Elle portait une veste ample, un jean, des baskets, les cheveux défaits d’une maman de trois jeunes enfants – dont des jumeaux de quelques mois. Elle avait l’air chaleureuse, rigolarde même. Je pouvais respirer. Marguerite Steinheil n’allait pas souper avec nous ce soir.

En chemin vers notre plan B, nous nous sommes arrêtées un instant devant une œuvre d’art éphémère, une espèce de jungle de poche plantée au deuxième étage d’un chantier abandonné, tout illuminé par des néons. Alors qu’elle prenait cette installation de Nancy Guilmette en photo, un grand sourire aux lèvres, en lançant un «C’est tellement beau», elle m’a donné l’impression d’une femme qui aime vivre dans l’instant présent, qui ne laisse pas facilement les petites déceptions de la vie gâcher son bonheur. Quelques minutes plus tard, nous étions à notre table. Evelyne Brochu et moi avons passé trois belles heures à refaire le monde, en partageant des sushis arrosés d’une bouteille de saké qui, malgré les 12 % d’alcool annoncés par le serveur, allait nous faire l’effet d’une bouteille à 21 %.

D’emblée, c’était clair, cette soirée lui donnait l’occasion de s’échapper, avec un certain plaisir, du cocon dans lequel elle vit depuis le début de la pandémie. En effet, depuis un an, elle n’a connu qu’une superposition ouatée de circonstances: double hibernation, résultant d’un congé de maternité en plein confinement. «J’ai passé ces derniers mois dans une sorte de bulle primitive, me confie-t-elle, une bulle constituée de rituels et de moments magiques.» Puis, plus soucieuse, elle rajoute: «Pourtant le gloom and doom ambiant était perceptible.»

Il est vrai que les bruits qui lui parvenaient du monde extérieur, pendant qu’elle découvrait la vie avec ses jumeaux, n’avaient rien de rassurant. Un peu frondeuse, je lui demande – c’est une question que je pose souvent aux personnes de mon entourage, qui ont fait preuve d’assez d’optimisme pour se reproduire dans un monde de plus en plus brutal: «N’est-ce pas un peu irresponsable de faire des bébés quand la planète brûle?» J’appuie la note en évoquant la trame de mon premier roman, une dystopie dans laquelle le monde ne vit plus qu’à moitié, pris au piège par les erreurs du passé, paralysé par la peur de l’autre. Elle réfléchit un instant, avant de me répondre: «Les pessimistes diront que nous sommes en train de danser sur le pont du Titanic. Pourtant, je pense que la solution n’est pas d’arrêter de danser, mais d’arrêter de foncer vers l’iceberg. Je suis convaincue que le virage que nous devons faire doit cohabiter avec la joie.»