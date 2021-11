Elle réfléchit à la notion d’héritage, et ajoute: «On devrait mettre l’accent sur le fait que notre communauté est arrivée à passer au travers de tout ce qu’elle a vécu et à s’en sortir la tête haute, à exceller même, plutôt que d’affirmer qu’on est des victimes. Avant tout, on est des survivants.» Comme comédienne, Dominique a refusé des rôles d’esclave; comme chanteuse, elle a aussi dit non à des chants tirés de l’époque de l’esclavage. Elle ne veut pas endosser une image qui n’associe les personnes noires qu’aux pires moments de leur histoire. Elle aspire plutôt à mettre en valeur toute leur gloire. «Nous sommes des rois, des reines. Nous l’avons toujours été, mais les gens ne voyaient pas ça, parce qu’ils nous écartaient des récits.» On n’a qu’à penser au vidéoclip de sa chanson Love Take Over – «L’amour prendra le dessus». On la voit assise sur un trône, accompagnée à sa droite et à sa gauche de l’écrivaine Edith Kabuya et de l’actrice Tatiana Zinga Botao. Majestueuses, elles portent des couronnes dorées tandis que Dominique chante: «No more stepping down cause we know what we gotta do». Des paroles qu’on peut traduire par: «Nous ne nous agenouillerons plus, car nous savons ce que nous avons à faire». Pour que l’amour triomphe. Si la chanteuse avoue «ne pas vouloir prêcher, mais vouloir être un modèle de ce qu[’elle] espère pour le monde», c’est parce qu’elle désire une révolution «ancrée dans l’amour, l’empathie, la communication», où les gens cesseront de se faire violence et d’entrer en compétition les uns avec les autres.