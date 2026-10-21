Dans ce numéro, on rencontre avec Dominique Fils-Aimé, Reine soleil. « Peut-être que je suis delusional — et on pourrait sûrement dire que j’en fais trop —, mais je pense que je travaille tant et aussi longtemps que ça me fait du bien. »

En mode, on vous présente les looks phares du moment, des passerelles à la rue. Gros plan sur Katie Kolodinski, fondatrice de la marque Silk Laundry, et coulisses du succès phénoménal de Pandora.

C’est le retour du Grand Prix de la Beauté! Retrouvez tous les produits gagnants dans les catégories maquillage, cheveux, soins de la peau, corps et homme, ainsi que nos inspirations maquillage pour vos soirées de fête.

En culture, on rencontre le comédien Théodore Pellerin, qui rayonne bien au-delà de nos frontières; on analyse le pouvoir cathartique des films d’horreur; et Sophie Fouron rêve d’un lit rien qu’à elle…

Sinon, évasion au Pérou et dossier nutrition : alors que la tendance des protéines bat son plein, on démêle le vrai du faux.

Et bien plus encore!

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