A-t-elle appris à éviter le surmenage?

« Peut-être que je suis delusional – et on pourrait sûrement dire que j’en fais trop –, mais je pense que je travaille tant et aussi longtemps que ça me fait du bien, soutient Dominique. Cela dit, je dois admettre que j’ai découvert le concept de placer des vacances dans mon horaire il y a seulement deux ans! » En 2024, ressentant une certaine fatigue, elle manifeste l’envie de s’accorder deux ou trois semaines de répit. Son gérant, Kevin, lui montre alors son agenda : la première plage libre pour un congé de ce genre ne figure qu’en 2025.

« Pendant plusieurs années, je n’avais pas réalisé que les gens remplissaient mon horaire… mais que moi, je ne le faisais jamais. C’est fou, non? Maintenant, je me donne le droit d’inscrire des journées de congé au calendrier. Cette année, même si j’ai été très occupée, j’ai bloqué des plages de temps auxquelles personne ne pouvait toucher. De vraies vacances pour la première fois… c’est incroyable! » Elle retient un éclat de rire et ajoute: « Bon, des fois, je l’avoue, même en vacances, je m’ennuie du travail… J’ai compris que mon métier est l’essence même de ce que je suis. »