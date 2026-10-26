On est à la mi-août. J’attends Dominique dans un café montréalais en vogue, à deux pas de chez elle. Lorsqu’elle passe la porte à l’heure pile de notre rendez-vous, elle me lance, tout sourire : « On a trois secondes d’été par année; ça te va si on prend nos cafés pour emporter et qu’on va faire l’entrevue dehors? » Une dizaine de minutes plus tard, nous voilà assises sur un banc du parc du Portugal, qui donne directement sur la résidence mythique de Leonard Cohen. Disons qu’il existe de pires conditions de travail.
J’attrape Dominique lors d’une courte période d’arrêt au milieu d’une année plus que chargée. En plus d’avoir offert deux concerts à guichets fermés en juin dernier au Festival International de Jazz de Montréal, l’autrice-compositrice-interprète a déployé sa tournée The Sunshine Tour un peu partout en Europe. Après quelques semaines de repos bien mérité, Dominique, qui est en nomination au gala de l’Adisq dans les catégories Album de l’année – Jazz et Artiste de l’année – Rayonnement international, s’envolera vers les États-Unis, avant de retourner sur le Vieux Continent et de revenir clore sa tournée au Québec en avril 2027.
Lorsqu’elle évoque son « immense privilège » d’être attendue aux quatre coins du globe, je ne peux m’empêcher de souligner la charge colossale de travail que cela représente pour elle. C’est que cette artiste a déjà frôlé le mur : dans une autre vie, son travail d’intervenante en soutien psychologique l’a menée tout droit à l’épuisement professionnel.
A-t-elle appris à éviter le surmenage?
« Peut-être que je suis delusional – et on pourrait sûrement dire que j’en fais trop –, mais je pense que je travaille tant et aussi longtemps que ça me fait du bien, soutient Dominique. Cela dit, je dois admettre que j’ai découvert le concept de placer des vacances dans mon horaire il y a seulement deux ans! » En 2024, ressentant une certaine fatigue, elle manifeste l’envie de s’accorder deux ou trois semaines de répit. Son gérant, Kevin, lui montre alors son agenda : la première plage libre pour un congé de ce genre ne figure qu’en 2025.
« Pendant plusieurs années, je n’avais pas réalisé que les gens remplissaient mon horaire… mais que moi, je ne le faisais jamais. C’est fou, non? Maintenant, je me donne le droit d’inscrire des journées de congé au calendrier. Cette année, même si j’ai été très occupée, j’ai bloqué des plages de temps auxquelles personne ne pouvait toucher. De vraies vacances pour la première fois… c’est incroyable! » Elle retient un éclat de rire et ajoute: « Bon, des fois, je l’avoue, même en vacances, je m’ennuie du travail… J’ai compris que mon métier est l’essence même de ce que je suis. »
VIBRER ENSEMBLE
Le soleil caresse la peau de Dominique, et le feuillage des arbres sous lesquels nous sommes abritées dessine sur son visage des motifs fuyants. Il est difficile de ne pas être happée par sa beauté incandescente. Elle me sort de ma rêverie en confiant, pleine de gratitude : « Je pense que je ne pourrai jamais me détacher de ce sentiment d’incrédulité : je n’en reviens toujours pas que ce soit ma vie. » Chaque syllabe qu’elle prononce sonne comme un souffle léger. Elle possède ce je-ne-sais-quoi d’hypnotique qui invite à une écoute attentive.
« Pour moi, le fait d’être sur scène, c’est un acte de résistance contre la division et les clivages qui règnent partout dans le monde en ce moment. On a l’impression que la révolution, ça passe par des gens très loud, par de la violence ou par de grandes prises de parole, mais en réalité, elle peut aussi passer par de toutes petites actions que beaucoup considèrent comme banales. Être tous ensemble dans la même salle, vibrer sur les mêmes fréquences, même si la personne debout à côté de nous n’a pas les mêmes opinions, c’est un acte de résistance. »
Comme elle souhaite qu’on suspende les applaudissements entre ses chansons pour favoriser une bulle d’écoute méditative, elle remercie les gens, après chaque spectacle, du temps et de l’attention qu’ils lui ont offerts. « Ce sont deux choses que tout le monde cherche à obtenir actuellement », dit-elle en faisant référence aux médias sociaux, dans lesquels on peut engloutir d’innombrables heures. « J’encourage fortement les gens à aller voir des shows, et pas nécessairement le mien, pour vivre des expériences en présentiel avec d’autres humains. On a un besoin criant de se reconnecter les uns aux autres. »
TOUS DES ARTISTES
Ploc! Un pigeon choisit l’épaule de Dominique pour y déposer une fiente. « C’est de la chance! » s’écrie-t-elle en riant. On lève simultanément la tête: une bande d’oiseaux roucoulent au-dessus de nous. On décide sage- ment de changer de banc, puisque Dominique vient tout juste de se faire coiffer pour la séance photo du magazine, prévue le lendemain.
Pendant qu’on se déplace, je me souviens de l’avoir déjà entendue affirmer en entrevue que tout le monde est artiste. Que voulait-elle dire exactement? « Quand on est enfant, on fait toutes et tous de l’art: on dessine, on chante, on danse, on vit notre best life. Puis, tout d’un coup, on met l’art de côté, car on doit être productif. Pourtant, chaque phrase peut être un poème et chaque mouvement peut être une danse. On doit se donner le droit de créer, même si ce n’est pas pour en faire une carrière, et même si on n’est pas bon. »
Elle illustre son propos : « Il m’arrive de demander à des amies si elles ont envie de venir peindre à la maison. Elles me répondent souvent qu’elles ne sont pas assez douées. Pourtant, je ne les ai pas invitées à créer une œuvre à exposer au musée ; je leur ai simplement demandé si elles avaient envie de jouer avec de jolies couleurs. » Elle inspire profondément et plante son regard dans le mien. « Le processus compte bien plus que le résultat final; et ça, ça s’applique à tout le monde. Tout le temps. »
« MA MÈRE CHANTAIT TOUJOURS »
La « petite maman » de Dominique incarne à merveille ce mode de création désintéressé. Dans les années 1970, lorsqu’elle étudiait en médecine à Mexico, elle a enregistré la pièce Il te restera ma mélodie, de Patricia Carli, en s’accompagnant à la guitare. Quand Dominique a découvert la chanson sur une vieille cassette, elle s’est instantanément mise à pleurer et a su que cet enregistrement ouvrirait l’opus My World Is The Sun, qu’elle dédie d’ailleurs à sa mère.
« J’ai la meilleure maman au monde et j’avais envie de lui rendre hommage de son vivant. C’est trop facile de faire l’éloge de quelqu’un lorsqu’il n’est plus là. Comme ma mère est encore bien en vie, et pour très longtemps, elle aura l’occasion d’écouter cet album autant qu’elle le souhaite et pourra entendre tout l’amour et la gratitude que j’ai pour elle. » Les yeux de l’autrice-compositrice-interprète s’illuminent lorsqu’elle célèbre celle qui l’a mise au monde.
« Il faut que je rende à César ce qui appartient à César (ou plutôt à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre) : tout ce dont je parle dans mes albums, ça me vient d’elle. Ma mère m’a appris le concept d’amour inconditionnel, et elle m’a donné le droit de suivre mon instinct et de faire confiance à la vie. Quand j’étais petite, elle me disait : “Je te souhaite de dénicher un emploi pour lequel tu trouveras hilarant qu’on te paie.” »
L’hommage ne s’arrête d’ailleurs pas à sa mère. « En fait, j’aime toutes les mamans. Elles portent la vie; y a-t-il quelque chose de plus puissant et de plus magique que ça? Comment peut-on dire que Dieu est un homme, sérieusement? Qui donne la vie? » lance- t-elle en riant.
DESSINER SES LIMITES
Si sa mère lui a appris l’amour inconditionnel et la confiance, elle lui a aussi transmis, en filigrane, le respect de son propre sanctuaire. Même si la plupart des chansons de Dominique traitent d’amour, pas question pour elle de s’épancher sur sa vie privée dans les médias.
« Les membres de mon équipe ont tout de suite compris que je souhaitais parler uniquement de mon travail. Ils ont donc écarté toute une catégorie médiatique qui ne correspondait pas au message que je voulais livrer. Je n’ai pas envie de parler de ma vie privée ou de laisser entrer des caméras chez moi, par exemple. » Si elle trace une ligne entre sa vie personnelle et professionnelle, c’est d’abord pour maximiser le temps et l’énergie qu’elle consacre à échanger sur l’art et l’intention derrière ses créations. « Je trouve ça beaucoup plus intéressant, souligne- t-elle, sincère. Puis, j’aime protéger les gens qui m’entourent et qui n’ont pas demandé à être mis à l’avant-scène. Ma bulle est très précieuse. Cela dit, il m’arrive de laisser certains indices à droite et à gauche. » Aux curieux de garder l’œil ouvert…
C’est peut-être là que réside la vraie rencontre. Loin des caméras et de l’étalage de l’intime. C’est sur scène et à travers ses mots que Dominique Fils-Aimé livre ce qu’elle a de plus précieux: un espace où chacun, le temps d’un concert, peut enfin déposer son propre bagage.
Le magazine ELLE Québec est offert en kiosque, en abonnement et en version numérique dès maintenant.
Elle Québec — Novembre 2026Sacha Cohen
Photographie Sacha Cohen Direction artistique Samantha Puth Stylisme Tinashe Musara Maquillage Axel Kamali (avec les produits Dior) Coiffure Mayillah Ezekiel (avec les produits Oribe) Tressage Alx Braids (Salon Quartz) Décor Sarah Lamarche Assistance à la photographie Aljosa Alijagic et Jean-Christophe Jacques Assistance au stylisme Luna Sebbar Assistance à la production Emmanuelle Martinez