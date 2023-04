CAUSE COMMUNE

Mis à part de très rares présences sur les tapis rouges, ils forment un couple qui ne s’expose pas. J’ai donc été surprise d’apprendre qu’ils avaient accepté de prendre la pose ensemble. Pourquoi avoir dit oui? Roy se lance: «C’est la première fois que j’accepte de faire une séance photo avec ma blonde. J’ai toujours voulu protéger ma vie intime. On le fait pour l’environnement, tout simplement.»

Depuis 2002, Roy est cofondateur et porte-parole de la Fondation Rivières, dont le but est de préserver le caractère naturel des rivières. Christine, elle, est «tombée dedans» par le théâtre documentaire, en commençant à travailler au projet J’aime Hydro. Depuis, elle nage dans les sujets traitant d’hydroélectricité et d’efficacité énergétique. Elle a d’ailleurs créé Les saumons de la Mitisipu aux Jardins de Métis l’été dernier, où elle continue entre autres de se questionner sur l’impact du développement hydroélectrique sur les écosystèmes de nos cours d’eau.

D’entrée de jeu, je veux savoir si, le vendredi à la campagne, ça jase de barrages et de projets de loi autour de la table. Christine commence: «Ça fait partie de nous, c’est toujours là. Mon chum me dit tout le temps d’éteindre les lumières… Dans notre quotidien, on essaie d’être le plus conséquent possible et de faire les choses selon nos valeurs. Je pense d’ailleurs que c’est là-dessus qu’on se rejoint, Roy et moi: sur nos valeurs. Mais on ne parle pas toujours de ça!» Roy reprend: «Je dirais même que ça n’occasionne pas de très longues conversations, parce qu’on a pas mal la même cause tous les deux présentement, qui est la protection de la biodiversité. On pense qu’il faut préserver le peu d’écosystèmes sauvages qu’il reste sur la planète. On est assez d’accord là-dessus.»

Parfois, c’est Christine qui, parce qu’elle est plus branchée sur les médias sociaux, arrivera avec une nouvelle de dernière heure. D’autres fois, c’est Roy qui, par la Fondation Rivières, aura accès à des résultats de recherche. «On se nourrit, on s’informe et on pousse dans le même sens», dit l’acteur.

«En ce moment, Roy travaille à la suite du film Chercher le courant. Il poursuit la réflexion qu’il avait entamée en 2010. De mon côté, Je continue à faire évoluer J’aime Hydro. Donc, c’est certain que la journée où j’ai rencontré Sophie Brochu, j’ai partagé mes impressions avec mon chum. Ça fait évoluer notre pensée.»

L’annonce du départ de la PDG d’Hydro-Québec a d’ailleurs fait tiquer Christine autant que Roy, qui ajoute: «On était très encouragés par le chemin que Mme Brochu voulait prendre pour l’avenir du développement énergétique au Québec. Elle disait, par exemple, qu’il n’y aurait pas de nouveau barrage à moins que ça soit vraiment nécessaire. Il y a 13 ans, quand j’avais demandé [dans Chercher le courant] si le projet de la Romaine était nécessaire, on m’avait répondu: “Quand est-ce qu’on fait les choses quand c’est vraiment nécessaire?”»

