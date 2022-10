Moteur de création

«Le désir de raconter mes propres histoires par l’image existe en moi depuis longtemps», affirme d’emblée Charlotte Le Bon, après m’avoir brièvement fait le récit de son séjour sur la Côte d’Azur à l’occasion de la sortie de son tout premier long métrage, Falcon Lake, à la Quinzaine des réalisateurs du dernier Festival de Cannes. Applaudi par le public et la critique, son film a été présenté au TIFF, à Toronto, ainsi qu’en ouverture du Festival du Nouveau Cinéma, à Montréal. «J’ai été actrice pendant 10 ans. On m’a très souvent offert des rôles de filles jolies et pétillantes. Malgré mon amour du jeu, quelque chose n’était pas comblé sur le plan professionnel et humain. J’avais besoin de plus.»

Tiens, tiens, c’est intéressant: si, en 2010, Charlotte est devenue une Miss Météo pleine d’esprit, d’autodérision et délicieusement subversive, c’était en réaction à son malaise devant le caractère superficiel et déshumanisant du milieu de la mode. Si elle est devenue actrice, c’était pour s’éloigner de l’image de la chroniqueuse mignonne et amusante qu’on voulait qu’elle incarne. Et si elle a voulu passer derrière la caméra, était-ce aussi en réaction à la multiplication des rôles féminins clichés et unidimensionnels que lui offraient certains réalisateurs?

«Carrément! Mais ce n’est évidemment pas le seul moteur», précise-t-elle, en admettant toutefois que plusieurs de ses choix professionnels, dont son désir de faire de la réalisation, sont bel et bien nés d’une forme de frustration. À ses yeux, les femmes sont plus complexes et plus denses que ce qu’on voit encore trop souvent à l’écran. «Dans un sens, je suis contente d’avoir joué dans autant de films qui ne me ressemblaient pas. Ça m’a donné un élan. Quand ç’a été à mon tour de tourner un film, je l’ai voulu le plus honnête et le plus sincère possible.»