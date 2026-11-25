Dans ce numéro, on rencontre l’oiseau de nuit, Charlotte Cardin. « Pour moi, c’est indéniablement un album nocturne, dit-elle. L’idée, c’est que, la nuit, plusieurs pans de notre personnalité refont surface. Des parts de nous qu’on cache ou qu’on met de côté pendant la journée, quand on doit présenter une sorte de façade. J’explore donc beaucoup de thèmes liés aux fantasmes, aux rêves, aux mondes imaginaires… et aux émotions qu’on refoule, mais auxquelles on laisse libre cours au coucher du soleil. »

En mode, découvrez nos conseils pour vous concocter des tenues de feu. On ose les plumes, le cuir et les silhouettes sculpturales, tandis que la collection Croisière 2027 de Dior nous emmène à Hollywood !

En beauté, on partage avec vous une foule de looks, de conseils et d’inspirations pour le temps des Fêtes. On jase soins, maternité et pouvoir du parfum avec la chanteuse et comédienne Hailee Steinfeld, et on vous présente les meilleurs cadeaux beauté et bien-être de l’année.

Côté culture, on discute avec Maude Sabourin, une danseuse étoile à la croisée des chemins. Sait-on encore s’amuser ? On creuse la question. De son côté, Sophie Fouron considère qu’il n’y a pas de petites économies.

Sinon, on vous dévoile nos adresses incontournables à Zurich, les plus belles décos pour créer une ambiance festive, ainsi que ce que les astres vous réservent cette année !

Le tout, sans oublier plus de 200 idées-cadeaux à tous les prix !

Et bien plus encore.

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