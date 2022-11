CATHERINE SOUFFRONT — Pour vrai, le film va à contre-courant de tous les a priori négatifs qu’on pourrait avoir. En tant que femme, j’ai envie de regarder ce genre de cinéma! On a toutes choisi de participer à ce film parce qu’on souhaite se voir à l’écran comme on est dans la vie, avec nos valeurs actualisées.

C. B. — Lorsqu’on regarde des films en ayant le test de Bechdel en tête [test qui vise à montrer la surreprésentation des protagonistes masculins ou la sous-représentation des personnages féminins dans une œuvre de fiction], c’est éprouvant, parce que les trois quarts des personnages principaux dans les films et les téléséries sont interprétés par des hommes. Et on ne se demande jamais si ces productions ont voulu mettre les femmes à l’écart. On pense que c’est juste normal. D’ailleurs, tout récemment, je parlais avec mes amis gars de la télésérie The Lord of the Rings: The Rings of Power, et ils étaient fâchés que tous les personnages masculins soient plates et niaiseux.

C. S. (ironiquement) — Les gars, est-ce que le temps d’une série, vous comprenez notre réalité des 30 dernières années?

C. B. — C’est fou quand même qu’ils osent dire ça, non?

C. S. — Voyons ça comme un début de conscientisation, un pas dans la bonne direction.

V. F. — On sort d’une longue période où les films n’étaient écrits que par des hommes, et, pour certains, j’imagine que de créer des personnages de femmes unidimensionnelles qui ne sont que les accompagnatrices du héros, ça les confortait dans leur tête. (Elle marque une pause.) En fait, j’ai l’impression que les femmes sont meilleures pour écrire des personnages d’hommes complets et véridiques, parce qu’elles ont consommé de la fiction écrite par des hommes depuis tellement d’années. Les autrices sont plus sensibles. Tandis que les hommes — PAS TOUS LES HOMMES, je sais — risquent davantage d’écrire un scénario où une femme pleure parce qu’elle est SPM…