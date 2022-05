Pourquoi des prix comme le L’Oréal Paris Lights on Women Award pour les femmes cinéastes sont-ils toujours importants en 2022 ? En tant que femme dans l’industrie du cinéma, que signifie ce prix pour vous ?

C’est tellement important ! Les femmes ont besoin de toute l’aide qu’elles peuvent obtenir lorsqu’il s’agit d’exposer leur talent. Le prix L’Oréal Paris Lights on Women a été créé pour mettre en valeur, célébrer et applaudir les femmes qui font ce travail, et permettre de leur offrir une subvention pour qu’elles puissent poursuivre leurs efforts.

Travaillez-vous actuellement sur de nouveaux projets ?

Je viens de réaliser mon premier long métrage intitulé Flamin’ Hot, qui raconte l’histoire de Richard Montanez, le concierge de Frito Lay qui s’est inspiré de son héritage et de son éducation mexicaine pour créer les Flamin’ Hot Cheetos. C’est super inspirant et tellement beau! Nous sommes en actuellement post-production et j’ai tellement hâte de montrer et partager ce projet!

Je viens également de réaliser un documentaire intitulé La Guerra Civil, qui vient d’être présenté à Sundance et qui porte sur la rivalité emblématique entre les boxeurs Julio César Chávez et Oscar De La Hoya. C’est une exploration très intéressante de l’identité.

J’adore réaliser, je le fais depuis 12 ans, donc ça me vient très naturellement et je suis douée pour ça! Je pense que c’est normal de le dire et je crois également que lorsqu’on est bon dans quelque chose, on veut continuer de le faire et de le faire le mieux possible en amenant le tout à un autre niveau.

