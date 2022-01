«Attends un peu, je vais partir mon enregistreuse, tu parles trop bien!» Je déteste réécouter mes entrevues – c’est pourquoi je ne les enregistre jamais –, me fiant plutôt à mes bons vieux hiéroglyphes. Mais cette fois-ci, je ne voulais manquer aucune des précieuses images dont me bombardait Annéli pour illustrer, dans toute sa singularité, sa vision du monde.

«J’ai quatre ans! Tu vas le voir si j’ai mangé des biscuits et que je n’aurais pas dû!» me dit-elle, par exemple, pour expliquer sa très – parfois trop – grande transparence. C’est ça, avoir le sens de la formule. On imagine à la fois la petite Anne-Élisabeth la bouche tout enrobée de chocolat, et la grande, tentant désespérément de camoufler le fond de son âme sans y parvenir. «Mon besoin de validation est toujours là, mais je le vois comme un gros dragon que j’ai appris à chevaucher», dit-elle à propos de son cheminement dans l’œil du public. Le voyez-vous, le dragon?

Anne-Élisabeth écrit même quand elle parle. C’est d’ailleurs une expression qu’on utilise pour la dépeindre dans le milieu de l’improvisation, où elle a fait sa marque. «La première chose que j’ai vue chez elle, c’est sa grande qualité d’écriture», se souvient Suzie Bouchard, elle-même improvisatrice, humoriste et complice dans la création du spectacle Jalouse. Le propre de l’improvisation, n’est-ce pas justement qu’elle ne soit pas déjà «scriptée»? «Oui, mais en impro, on parle quand même de l’écriture des joueurs, m’explique Suzie. Il y a des joueurs qui sont de grands interprètes, mais dont l’écriture est limitée. Ils recourent davantage à des clichés, ce qui donne des impros plus redondantes.» Vous aurez compris qu’Annéli, comme tout le monde l’appelle, ne tombe pas dans cette catégorie.

Il n’y avait rien d’étonnant, donc, à ce qu’elle prenne la plume pour son premier one woman show. «Comme elle est comédienne, les gens pourraient penser qu’on l’a écrit pour elle, mais ce n’est pas le cas, révèle Suzie. Elle a rédigé la majorité des textes du spectacle, et Frédéric Blanchette [son metteur en scène et coscripteur] et moi, on a punché à quelques endroits.» De son côté, Simon Cohen, un scripteur humoristique aguerri, a rendu le tout plus… accessible. Le résultat est à la fois très audacieux et très fidèle à la personnalité d’Anne-Élisabeth.

Vous n’y trouverez donc pas les thèmes qu’abordent habituellement les humoristes qui croient ainsi plaire à l’extérieur du 514. Ce que je nomme les trois «S» de l’humour: le Sexe, les Situations cocasses et le fameux «S’tu moi ou…». Voilà notamment pourquoi la proposition est audacieuse: parce qu’elle reflète la perspective d’Anne-Élisabeth. Audacieuse, mais accessible dans son unicité. D’aucuns appelleraient ça de l’authenticité, un mot qu’elle déteste parce qu’il est galvaudé, mais qui la décrit bien. «Je suis allergique à tout ce qui est faux, dit-elle. Les faux fins, le faux fun, la fausse confidence, les faux moments magiques.»

Sur scène, ça donne une Anne-Élisabeth qui mord avec un plaisir évident dans les longues tirades qu’elle a composées et qu’elle maîtrise comme une comédienne sait le faire. On est loin du stand-up traditionnel. «J’ai simplement ouvert mon cœur en me demandant ce que j’avais envie de dire.»