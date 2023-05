MILLE ET UN APPRENTISSAGES

Aussitôt qu’elle se connecte à la salle de notre visioconférence, je me remercie d’avoir remisé fards et flaflas, et misé sur la sobriété. Dans mon écran se révèle une Angèle complètement naturelle, radieuse, comme si une étoile s’était matérialisée en une jeune femme. Son air décontracté tranche assez nettement avec l’effervescence qui a précédé la rencontre, où j’ai dû passer par l’entière équipe responsable de ses relations publiques avant d’avoir accès à la chanteuse. Polie, elle fait un peu semblant de se souvenir de notre échange de l’an passé. Impossible cependant d’oublier que derrière ce ton qui pourrait presque sembler débonnaire se cache une artiste et une femme d’affaires qui s’est rapidement imposée comme l’idole d’une génération. Aussi sympathique qu’elle soit, il s’agit quand même d’Angèle! Elle a cette prestance qui nous pousse systématiquement à incorporer une dose d’admiration à notre bienséance.

Semblant presque oublier que notre entrevue est la raison pour laquelle elle a été conviée, elle grignote un biscuit au chocolat, alors que Pépette, sa petite pépite de chien, roupille à ses côtés. «Ça ne te dérange pas que je finisse mon goûter?», me demande-t-elle, comme si j’avais le pouvoir de l’en empêcher. «C’est une journée tranquille aujourd’hui», me dit-elle. La voyant si détendue, j’entends le fantôme d’une dame âgée s’emparer de ma voix et s’enquérir à ma place: «Ah oui? Ça existe, dans ta vie, des journées tranquilles?» Elle me répond de but en blanc, sans jugement apparent. «Oui, ça existe, mais c’est rare, quand même.» Journée tranquille, certes, mais ce n’est pas une raison pour qu’elle dévie de son efficacité usuelle!

Encore faut-il mentionner que sa définition d’un horaire relax comprend un bon nombre d’entrevues après la nôtre, ainsi qu’un après-midi réservé à répéter son spectacle. (En comparaison, les journées tranquilles du commun des mortels doivent ressembler à une longue agonie!) Et il est impossible de deviner la discipline à laquelle elle doit s’astreindre pour maintenir le fragile équilibre entre mener une carrière internationale et conserver un semblant de santé mentale. La sienne, cela dit, ne fait pas semblant. Angèle a passé les dernières années à remplir son coffre à outils, et ça lui va bien. Il m’en faut peu pour comprendre cependant qu’elle n’a pas toujours pris soin d’elle.