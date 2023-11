L’ADISQ (Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo) célébrait dimanche 5 novembre, à la Place des Arts, les artistes qui se sont le plus illustrés lors de la dernière année. Daniel Bélanger, Alexandra Stréliski et Kanen ont été les grands gagnants de la soirée avec deux Félix chacun.

De passage à la cérémonie avec Apple Music, on a fait un arrêt dans le studio de portraits où la créatrice de contenus Karolina Jez a réalisé – en quelques clics avec son iPhone 15 Pro Max – de superbes photos des vedettes! On en a profité pour lui demandé quels étaient ses conseils de pro pour réussir nos photos:

« Jouez avec la perspective! Rapprochez-vous, photographiez par le bas, déplacez-vous, essayez différentes manières de capturer la même image.

Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 15 qui sont aussi étonnantes qu’intéressantes: vous pouvez appliquer le mode Portrait aux photos prises en mode appareil photo standard. Vous pouvez également déplacer la mise au point sur un sujet différent dans l’image.

J’adore jouer avec l’exposition pour faire ressortir les tenues lumineuses et texturées. L’iPhone règle automatiquement la mise au point et l’exposition avant de prendre la photo, mais il est facile de les régler manuellement. Appuyez sur l’écran pour sélectionner la zone de mise au point (un soleil jaune apparaîtra), puis faites-la glisser vers le haut ou vers le bas pour l’ajuster. Amusez-vous à jouer avec cette fonctionnalité, les résultats me surprennent toujours.

Enfin lorsque je participe à une séance photo, le mode rafale est mon meilleur ami car je peux capturer des photos pleines de mouvements. Il peut être difficile d’appuyer sur le déclencheur au moment précis où vous en avez besoin. De cette façon, j’obtiens plusieurs photos en succession rapide, ce qui me permet de capturer le moment parfait. »

Curieux de voir le résultat des photos de la soirée? Le voici pour vous, en exclusivité!