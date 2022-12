Ye (alias Kanye West)

Grosse année pour Ye! Et pas de la plus belle des façons. En plus d’avoir harcelé son ex-femme, Kim K, et son nouvel amant (voir ci-haut) sur toutes les plateformes, le rappeur a également fait des déclarations racistes et antisémites sur une panoplie de médiums, s’attirant le quolibet de «roi de la controverse». Plusieurs marques, dont Adidas, Balenciaga et Gap, ont décidé de couper les ponts avec West, alors qu’il se faisait bannir d’Instagram et Twitter pour ses propos déplacés et dangereux. Le rappeur a également récemment annoncé sa candidature à la présidentielle Américaine de 2024, demandant à Donald Trump d’être son running mate.