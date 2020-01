Plus de 3 restaurants avec service, 9 comptoirs, 2 cafés et 1 000 places assises: c’est ce que propose la nouvelle formule de Cathcart Restaurants et Biergarten qui sera inaugurée au grand public le 23 janvier 2020 prochain. Après le Time Out Market et Le Central, les Montréalais qui travaillent ou résident près de la Place Ville Marie (PVM) auront désormais une nouvelle option gourmande pour les 5 à 7 entre amis ou pour un souper durant la fin de semaine.

Au menu des choix uniques et très variés : bières de micro-brasseries, sushis, pizzas, salades fraîches et encore plus. Des chefs réputés, comme Michael Lewis ou Federico Bianchi, seront aux commandes des différents restaurants. Cette aire commune, qui sera située sous le pavillon de verre de l’Esplanade PVM, offrira une expérience gastronomique surprenante grâce à l’entreprise montréalaise A5 Hospitality.

Le groupe s’allie également avec plusieurs acteurs du milieu culturel comme Îlot 84, CreativeMornings/Montréal et XP_MTL & le Groupe Sensation Mode pour créer des ambiances festives. Une programmation culturelle sera annoncée prochainement, mais on promet pour l’instant des prestations musicales, des événements artistiques et des conférences dont la première aura lieu le 28 février dès 8 h. La firme Sid Lee Architecture, en collaboration avec Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, a d’ailleurs été au cœur de la construction de cette oasis en plein centre-ville où se marieront plats alléchants et ambiance décontractée.

lecathcart.com