Cet été, Canada Goose dévoile En résidence, un programme destiné aux artistes locaux pour partager l’histoire de leur communauté à travers des installations artistiques originales et dynamiques. Les six artistes désignés par la marque canadienne ont ainsi eu l’opportunité de transformer les vitrines des magasins Canada Goose en Amérique du Nord, en Europe et en Chine.

À Montréal, l’artiste renommée pour ses installations immersives, Dominique Pétrin, a repensé la vitrine de la boutique de la rue Sainte-Catherine sous le thème de la culture et du cosmopolitisme montréalais. Inspirée des abstractions géométriques Bauhaus et de l’Expo 67, l’artiste a mis sur pied une expérience sensorielle unique, à mi-chemin entre le monde virtuel et le monde réel.