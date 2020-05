3 portions (960 ml)

Ingrédients

½ tasse (120 ml) de yogourt grec nature

1 pinte (335 g) de mûres

½ (30 g) de betteraves en dés cuites

30 g (1 tasse) d’épinards

125 g (1 tasse) de pêches surgelées, décongelées

150 g (1 tasse) de morceaux de mangue

15 g (2 cuillères à soupe) de graines de chia

1 cuillère à soupe (150 ml) de miel, (facultatif)

Instructions

Mettre tous les ingrédients dans le récipient Vitamix dans l’ordre indiqué, puis verrouiller le couvercle.

Sélectionner la Variable 1. Démarrer le mélangeur, puis augmenter la vitesse jusqu’au maximum. Mélanger pendant 45 secondes en utilisant le pilon afin de pousser les ingrédients contre les lames.

Répartir dans un bol et ajouter vos garnitures préférées. On aime la noix de coco grillée, les amandes tranchées et les mûres fraîches pour ce bol!

Cette recette a été fournie par Vitamix.



