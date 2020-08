C’est une énergie libératrice qui émane du nouveau son de la chanteuse montréalaise BEYRIES. Sur une trame sonore rythmée, la jeune femme raconte les sentiments d’impuissance qui ponctuent la vie, de la peur de s’affirmer à la dépossession de nos émotions.

Over Me est moins le constat de nos faiblesses qu’un appel à l’espoir, à l’acceptation de soi et à la reprise de contrôle de sa situation. Bref, BEYRIES signe une ode aux meilleurs jours.

La réalisatrice et scénariste française Raphaëlle Chovin signe le vidéoclip de la chanson. On y suit la relation compliquée de deux amies au carrefour de l’adolescence, coincées entres deux âges, deux sexualités et tous les doutes qui naissent de cet état intermédiaire.

Après Landing, son premier album paru en 2017, BEYRIES revient avec un nouvel opus, dont la date de sortie est prévu pour la fin de l’automne. Over Me est le second extrait de cet album, le premier, Out of Touch, a été lancé il y a quelques mois.

BEYRIES profite en outre de cette sortie pour annoncer la mise à jour des dates de concert de son nouvel album. La plupart de ses concerts ont été reportés à 2021, dont celui au Théâtre Corona à Montréal. Pour plus d’informations, consultez le site beyriesmusic.com.

Over Me est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes.

Lire aussi:

Un nouvel album pour Klô Pelgag

Ma peau: Nouveau clip puissant de Sarahmée

5 playlists Spotify pour accompagner nos journées