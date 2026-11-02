Soyons honnêtes : le bas de Noël est trop souvent relégué au second plan. On privilégie la quantité au détriment de la qualité, et on empile des babioles plutôt que de vrais coups de cœur. Pas avec cette sélection triée sur le volet! Des beurres pour les lèvres viraux aux cagoules ultradouillettes, en passant par des gourmandises des fêtes riches en protéines, vous y dénicherez à coup sûr de quoi élever votre art d’offrir d’un cran.