Soyons honnêtes : le bas de Noël est trop souvent relégué au second plan. On privilégie la quantité au détriment de la qualité, et on empile des babioles plutôt que de vrais coups de cœur. Pas avec cette sélection triée sur le volet! Des beurres pour les lèvres viraux aux cagoules ultradouillettes, en passant par des gourmandises des fêtes riches en protéines, vous y dénicherez à coup sûr de quoi élever votre art d’offrir d’un cran.
Coffret miniature de baumes à lèvres Lip Butter Balm, Summer Fridays
Renflouez leur réserve de baumes avec cet ensemble en série limitée signé Summer Fridays, réunissant quatre ravissantes nuances rosées, dont la saveur de glaçage à la crème au beurre « Birthday Cake » et le rose bonbon « Strawberry Soft Serve ». Gorgées de beurres ultranourrissants de karité et de graines de murumuru, ces formules tout en transparence se muent en un gloss idéal à glisser dans son sac.
Prix : 34 $
Masque de gel raffermissant EGF NAD, Medicube
Prendre un instant pour soi fait toujours une immense différence. La preuve avec ce masque de gel raffermissant de Medicube, offert pour seulement 10 $. Enrichi de collagène, de peptides et de NAD+ fortifiant pour le teint, cet incontournable de la K-Beauty intensément hydratant révèle une peau plus lumineuse, lissée et fraîche en à peine 30 minutes.
Prix : 10 $
Vaporisateur lissant Diamond Sleek, Garnier Fructis
Offrez une chevelure lustrée digne d’un effet miroir grâce au vaporisateur Diamond Sleek de Garnier Fructis. Activée par la chaleur du séchoir, cette formule lissante promet jusqu’à 100 heures de brillance éclatante (amplement suffisant pour traverser la saison des festivités!), tout en protégeant les mèches de la chaleur jusqu’à 230 °C.
Prix : 11 $
Cagoule Frostfeather, Roots
Les caprices de l’hiver ne font pas le poids face à cet essentiel tout confort de Roots. Confectionnée dans la maille effet fausse fourrure signature de la griffe canadienne et sublimée d’un tricot torsadé classique, elle gardera l’heureuse élue bien au chaud, prête à affronter les grands froids.
Prix : 48 $
Trio de mini-baumes pour le visage façon boule de Noël, Quo Beauty
Difficile de résister au charme de ce ravissant trio de mini-baumes signés Quo Beauty! Composé d’un fard à joues crème rosé, d’un fard illuminateur et d’un baume à lèvres hydratant, cet ensemble pensé comme un ornement de Noël s’accroche directement aux branches du sapin pour lui arracher un « Ohhh! » attendri au premier regard.
Prix : 20 $
Chocolat chaud protéiné à la menthe, Beck's Broth
Un grand classique des fêtes en version adulte : voilà la promesse de ce sachet de chocolat chaud qui renferme pas moins de 15 g de protéines par portion. Formulé à base de poudre de bouillon d’os et relevé d’une pointe de menthe poivrée, c’est une gâterie à la fois gourmande et réconfortante pour la santé.
Prix : 10 $
Crayon à lèvres teinté, NYX
Tout le monde a besoin d’un bon produit pour les lèvres sur lequel compter les yeux fermés. Notre chouchou du moment? Cet hybride entre crayon contour et encre à lèvres Lip Lingerie, signé NYX Professional Makeup. Dévorez toutes les gourmandises des Fêtes et sirotez autant de cocktails festifs que vous le souhaitez : ce petit bijou ne bougera pas d’un millimètre!
Prix : 15 $
Porte-allumettes Après-Ski, Maison Simons
À classer dans la catégorie des trouvailles à 10 $ aussi pratiques qu’adorables. Que ce soit pour allumer une bougie parfumée ou pour faire crépiter le foyer au chalet, cette boîte d’allumettes festive a bien plus fière allure qu’un briquet BIC qui traîne sur la table!
Prix : 10 $
Savon Baked Alaska, Lush
Avec leurs formes ludiques et leurs noms toujours plus inventifs, les pains de savon Lush sont un incontournable des fêtes. Baked Alaska, un clin d’œil infusé de lait de soja au fameux dessert glacé, libère une mousse aérienne et onctueuse qui laisse la peau parfaitement nette et vivifiée.
Prix : 11 $
Ornement duo miniature pour le soin des mains, Paume
Pour des mains irrésistiblement douces, on se tourne vers Paume, une marque fièrement canadienne dédiée à nos membres les plus souvent négligés. Ce duo réunit les formats de poche de son masque de nuit gorgé de beurre de karité et de son baume tonifiant : une attention délicate tout indiquée pour accueillir la saison froide.
Prix : 24 $
Désodorisant pour la voiture, Olauto
À première vue, un purificateur d’air pour l’auto n’a rien du cadeau le plus sexy à déballer. C’est sans doute que vous n’avez pas encore croisé le chemin d’Olauto : un design épuré et esthétique, des huiles formulées sans toxines et des fragrances raffinées comme OMW, aux effluves d’eucalyptus, de cèdre japonais et de pluie fraîche.
Prix : 33 $
Mayonnaise aux cornichons à l'aneth, Ayoh!
Vous la connaissez, vous l’adorez : tout ce que crée la reine des fourneaux d’Internet Molly Baz vaut le détour. Sa mayonnaise acidulée infusée d’herbes et de cornichons à l’aneth, idéale à tartiner ou pour tremper des frites? Un succès garanti pour la ou le foodie de votre vie. Petit bonus non négligeable : son flacon souple épouse à merveille la silhouette allongée d’un bas de Noël. Un vrai délice!
Prix : 18 $
Carte-cadeau, Casino de Montréal
Et si le cadeau parfait était une expérience sur mesure ? Avec les chèques-cadeaux des Casinos et Salons de jeux de Loto-Québec, offrez-lui l’embarras du choix.
Prix : sur demande