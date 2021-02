Qu’il soit électrique ou doté de tiges en rotin, notre diffuseur d’ambiance parfume agréablement la pièce où il se trouve et nous évoque dès lors une odeur rassurante et familière, qui est propre à notre maison. La bonne nouvelle? En plus d’exhaler divers effluves fruités or floraux, notre diffuseur d’ambiance contient des huiles essentielles aux multiples bienfaits qui nous permet de profiter des vertus de l’aromathérapie à petite dose (pour en bénéficier au maximum, le mieux est encore de choisir un diffuseur électrique). L’huile essentielle de lavande, par exemple, a des propriétés calmantes et équilibrante pour le système nerveux, tandis que l’huile essentielle de basilic est notamment connue pour être apaisante. On a envie de profiter des bienfaits (parfumés) des diffuseurs d’ambiance? En voici cinq à se procurer dès maintenant!