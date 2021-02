Grand favori de notre intérieur, le tapis fait désormais dans l’originalité à travers des couleurs, des motifs et des textures qui sortent de l’ordinaire. Comment choisir le bon? En misant sur un tapis uni ou bariolé, qui se marie parfaitement avec notre déco existante (le clash des couleurs est à éviter tout comme le trop-plein d’imprimés, qui peut vite nous donner le tournis), et en optant pour un format adapté. Il ne doit pas être trop petit (il risque sinon de réduire visuellement la pièce), ni trop grand, au risque de toucher les murs. Pour le reste, on se permet une touche de folie avec ces jolis tapis à adopter pour décorer notre pièce en un clin d’œil!