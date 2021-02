Avec la pandémie, on a été nombreuses à voir notre quotidien chamboulé, voire complètement transformé. Si, autrefois, on se levait de bonne heure pour affronter le métro et sa foule, notre trajet du matin a considérablement raccourci (c’est tout juste si on compte plus de 30 pas entre notre lit, la machine à café et notre table de bureau). Mais à force de rester enfermée chez nous entre quatre murs, le temps semble parfois long et notre motivation au travail est aussi bas que la température extérieure. Pour embellir un peu nos journées, et décorer notre coin bureau à la maison, on mise sur ces objets et ces accessoires esthétiques et pratiques!