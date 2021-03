TOP ELLE: 10 beaux vases décoratifs pour notre intérieur

Sur Instagram, le mot-clic #vase récolte plus de 2 millions d’occurrence, en prouvant au passage que le vase a la cote ces temps-ci (et le sacre de céramistes, comme Anissa Kermiche, est bien la preuve qu’il affole les foules). Artisanal ou moderne, coloré, à motifs ou épuré, cet accessoire s’immisce de plus en plus dans notre intérieur comme objet de décoration à part entière. C’est l’occasion de magasiner ces différents modèles – du simple soliflore au vase XL – en verre, en céramique ou en porcelaine, avant d’aller faire un tour chez notre fleuriste pour égayer notre intérieur de jolis bouquets, en attendant le printemps!