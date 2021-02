Train, transporteur de rêves

Pour les parents et les plus jeunes, la cité archéologique et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière reprend du service avec une exposition inédite. Le musée vous propose de découvrir l’histoire des trains, de son invention à aujourd’hui. De quoi faire rêver les aventuriers et aventurières de tout âge devant les maquettes et les trains miniatures d’époque.

Du 11 février au 6 septembre 2021

Pour plus d’informations, cliquez ici.