Alors que nous étions confinés les ventes de puzzles atteignaient des sommets. Pas si étonnant vous nous direz! Les casse-têtes ne sont-ils pas une des meilleures façons de prendre notre mal en patience tout en s’amusant? De la version 3D jusqu’à la reproduction de peintures célèbres, les petites pièces sont partout et se déclinent de mille et une façons. Et si en plus on peut en faire un élément de décoration tendance pour la maison, qu’attendons-nous?