En nous donnant rendez-vous sur sa plateforme numérique, du 17 novembre au 17 décembre, pour une 17e présentation, qui sortira forcément des sentiers battus. Pendant un mois, l’espace virtuel – véritable laboratoire créatif – donnera aux amoureux du design l’occasion de rencontrer les artisans québécois, en offrant du contenu exclusif, des tables rondes et des conversations enrichissantes. La boutique en ligne, elle, remplacera le marché fourmillant auquel on avait l’habitude d’aller. Pas grave, on fera tout autant le plein d’idées et de beaux objets, juste à temps pour les fêtes, en attendant le retour à la normale. soukmtl.com

