Ce qu’on attend avec une impatience – non dissimulée – à l’approche du mois du décembre, c’est évidemment de pouvoir commencer à ouvrir son précieux calendrier de l’avent. Mais cette année, pas question de l’acheter en grande surface. On vous conseille plutôt de jouer la carte de l’originalité et de la créativité en le fabriquant vous-même.

POURQUOI FAIRE UN CALENDRIER DE L’AVENT SOI-MÊME ?

Réaliser son propre calendrier de l’avent est toujours une (très) bonne idée. Car, en plus de faire plaisir en l’offrant à vos enfants, à vos proches (ou à vous-même), confectionner son calendrier devrait sans conteste ravir votre âme d’enfant en vous plongeant dans l’univers féérique des décorations de Noël et autres petits goodies.

Autre raison et non des moindres : le prix. En effet, au lieu de dépenser plusieurs dizaines d’euros en achetant un calendrier de l’avent loin d’être unique, on opte plutôt pour le système D. Pour ce faire, on n’hésite pas à recycler d’anciennes décorations de Noël, fouiller les fonds de nos tiroirs et à écumer les petites papeteries (toujours ouvertes durant le confinement).

CALENDRIER DE L’AVENT DIY FACILE À RÉALISER

Vous pensez que confectionner un calendrier de l’avent de A à Z relève de l’exploit ? Que nenni. Pour réaliser ce petit bricolage de Noël, il suffit simplement de vous armer d’une paire de ciseaux, de colle, de jolis rubans, de ficelle, de gommettes, de masking-tape, de petites pochettes en papier et parfois même de quelques morceaux de bois. Saupoudrez ensuite le tout d’une bonne dose d’ingéniosité. Faites-nous confiance, fabriquer son calendrier de l’avent est un véritable jeu d’enfant, tout comme réaliser un sapin avec des livres d’ailleurs.

UN CALENDRIER DE L’AVENT EN CARTON

Il existe évidemment plusieurs matériaux idéals pour construire son calendrier de l’avent. Les idées à base de carton seront sans doute les plus répandues sur la Toile et notamment sur Pinterest. Facile à découper, coller et customiser, le carton sera un précieux allié. Car, si vous souhaitez réaliser un calendrier avec des petites boîtes en carton, il sera très facile d’en trouver ou de les fabriquer avant de les décorer. En effet, notre intérieur recèle souvent de petites boîtes vides accumulées au cours de l’année. Ou si tel n’est pas le cas, il vous suffira simplement de dessiner plusieurs patrons, et le tour est joué.

UN CALENDRIER DE L’AVENT EN BOIS

Un peu moins facile à travailler – car nécessitant des outils plus complexes pour le découper par exemple – mais tout aussi canon : le bois. Si réaliser un calendrier de l’avent entièrement fait à partir de ce matériau peut s’avérer un peu laborieux, on vous conseille plutôt d’adopter le bois par petites touches. Ainsi, optez plutôt pour un cadre XXL, quelques branches ou du bois flotté.

UN CALENDRIER DE L’AVENT EN MÉTAL

Certes, les calendriers de l’avent faits avec du métal se veulent plus rares, mais il n’est pas impossible d’en trouver et de s’en inspirer. Vous pouvez par exemple récupérer quelques boîtes de conserves que vous prendrez soin de customiser par la suite, ou acquérir vingt-quatre petits seaux métalliques – que vous pourrez réutiliser pour votre décoration le reste de l’année – afin d’y glisser vos surprises.

QUELLES SURPRISES METTRE DANS UN CALENDRIER DE L’AVENT DIY ?

Une fois confectionné, il ne vous reste plus qu’à remplir les vingt-quatre pochons et autres boîtes de petits présents. Si à cette étape de votre création l’inspiration vous manque, pas de panique. Pour garnir votre calendrier de l’avent de précieux trésors qui feront plaisir à coup sûr, vous pouvez évidemment miser sur la simplicité en le remplissant de chocolats et autres gourmandises. Mais si vous souhaitez jouer la carte de l’originalité jusqu’au bout, vous pouvez choisir d’alterner sucreries et cadeaux personnalisés afin de surprendre son destinataire. Stickers, porte-clés, figurines, maquillage en format mini, carnets ou encore petites bougies : l’idée est de laisser parler votre imagination tout en faisant néanmoins attention à ce que vos présents tiennent bien dans les différentes cases de votre calendrier.

Enfin, il ne vous restera plus qu’à l’offrir ou à choisir l’emplacement idéal pour votre création. Celle-ci sera du plus bel effet dans votre intérieur, déjà paré de décorations de Noël DIY ultra-cool.

Alors cap sur nos 9 modèles de calendriers de l’avent DIY, à réaliser soi-même.