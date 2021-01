Alors que l’hiver s’installe et qu’il fait froid dehors, rien de plus réconfortant que d’entendre les grésillements d’une bougie et de s’enivrer de son doux parfum. Nous voilà transportées dans une forêt de sapins ou revenue dans un matin d’été rien qu’en allumant la mèche.

Cet objet versatile se décline de mille senteurs et contenants différents. Des parfums sucrés, frais ou boisés en passant par des fragrances un peu plus insolites comme « bacon » ou « pinot noir », il y en a pour tous les goûts. Alors rien de plus fun en ce temps de confinement que de créer sa propre bougie personnalisée. Pour les plus manuels – ou pas – c’est le moment d’être créatif et de s’accorder un petit moment de détente.