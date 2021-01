Déco: 10 objets tendance pour sublimer notre salon

Depuis quelques mois, et avec le confinement, on passe le plus clair de notre temps chez nous, enfermée entre quatre murs. Et si on profitait de cette occasion pour revoir la déco de notre salon? On mise sur ces beaux objets – vase, lampe, miroir et bougie – au design intemporel et épuré, qui habillent notre intérieur sans l’encombrer. Mieux, ils insufflent çà et là une touche de couleur discrète dans notre quotidien qui, avouons-le, en a bien besoin. Sans attendre, voici nos coups de cœur du moment, à se procurer sans tarder pour sublimer cette pièce maîtresse par excellence.