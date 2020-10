L’élément le plus éloquent qu’on puisse intégrer à un décor pour lui donner le style Mid Century est le fauteuil des années 50. Il se caractérise par une assise large, un dossier imposant et des accoudoirs de bois. Pour un effet sophistiqué, on les préfère conçus d’une matière noble comme du velours ou un tissu épais de qualité. Cliquez ici pour voir le compte Instagram.