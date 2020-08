Ariane Moffatt, service essentiel

8h43. La sonnerie du téléphone me retient de prendre une première gorgée de café. «Allô, allô! Je suis désolée, on vient de réaliser que la garderie est fermée. J’attends que la gardienne se réveille, alors je vais devoir faire l’entrevue sur fond de Peppa Pig, ça te va?» Lorsque, à 9 h 02, elle rappelle en mode vidéo, il y a effectivement un petit loup en arrière-plan et le bruit diffus d’une émission pour enfants. C’est la même chose chez moi, et c’est très bien ainsi.

Ce «nouveau normal», Ariane y voit du bon: «Ça m’a révélé le rythme effréné avec lequel j’essayais de composer, en me convainquant que la réalisation suprême, c’était de mener de front une carrière publique, des tournées et la vie de mère de trois jeunes enfants tout en gardant la tête hors de l’eau. En n’ayant plus la pression liée au travail, j’ai compris à quel point c’était exigeant. Le fait de ne pas être attendue quelque part, de ne pas devoir livrer quelque chose, ça m’a vraiment fait du bien. Je joue beaucoup avec mes enfants, j’en ai fait un genre de défi, qui a eu ses limites, évidemment, mais j’ai embrassé ça.»

Seule au chalet avec les bambins (Henri et Paul, 7 ans, et George, 3 ans) du lundi au jeudi, Ariane a passé son printemps à jongler avec plusieurs balles. «Florence [sa conjointe] venait me rejoindre le jeudi soir. J’avais quand même des entrevues pour le projet SOMMM, que je donnais pendant la sieste de George.» Outre la promo de cet album pop ensoleillé, réalisé avec son comparse Étienne Dupuis-Cloutier (D R M S) et une jolie poignée d’artistes de la nouvelle vague, il y a aussi eu sa prestation magique à Tout le monde en parle, à un moment de grande vulnérabilité collective. «Mais sinon, l’annulation d’un paquet de choses m’a permis de réaliser que je ne suis pas obligée d’être toujours dans une quête d’efforts soutenus.»

Évidemment, ce constat vient après quelques mois qui lui ont permis de prendre du recul. Sur le coup, lorsque tout s’est arrêté, il y a eu l’inquiétude de se retrouver devant le néant: «J’avais quand même tout un été de festivals devant moi, plein de shows pour la fin de la tournée de Petites mains précieuses. C’était la promesse de plein de bons moments, et de beaucoup de sous aussi. Mais je ne me suis pas roulée en petite boule longtemps. Cette sensation qu’on était tous en train de faire des deuils chacun dans nos vies, ça m’a aidée à relativiser les choses. Il y a aussi que, le jour où j’ai appris qu’il n’y aurait pas de festivals, on a su que la mère de ma blonde avait eu un test positif à la COVID-19 et qu’elle n’allait pas bien. Je n’avais aucune raison de m’apitoyer sur mon sort.»

Se réinventer

S’il est une phrase que plusieurs artistes en ont marre d’entendre, c’est bien qu’ils doivent se réinventer. N’empêche, le confinement aura balisé de nouveaux territoires pour Ariane: «Quand on brasse les cartes et qu’on se retrouve devant un nouveau jeu, il y a quelque chose de stimulant. Comment on compose avec ça? C’est un challenge! J’ai un projet qui ne serait peut-être pas arrivé à ce moment-ci s’il n’y avait pas eu la pandémie. Je suis en processus de création pour un truc…» Elle prend une pause, ne veut pas trop s’avancer, lever le voile sur ce qui est en gestation. Un album? «Oui, un projet très intime, piano-voix. J’avais dans ma besace des chansons très minimalistes, dont j’avais besoin après SOMMM, qui était plus pop. Je ne veux pas trop en parler, je veux juste dire qu’il y a des réflexions qui n’auraient pas surgi si on n’avait pas vécu ce que l’on a vécu.» Je referme tout de suite la porte sur ce bébé qui dort au chaud, traité aux petits soins par Ariane. On en reparlera.

Justement, George en a terminé avec Peppa. Il vient me saluer, magnifique, attentif. Sa maman lui demande s’il veut faire autre chose. «Écouter Lady Gaga!» Elle éclate de rire, et c’est sur fond de Rain on Me que l’entrevue se poursuit.

Je demande à Ariane ce que l’engouement pour la chanson Sunshine (feat. Clay and Friends) et la version feutrée de Debout a provoqué en elle ces derniers temps. «Savoir que le lien que j’entretiens avec les gens est encore là m’a réconfortée, car mettre ma musique au service des cœurs, c’est ça, ma job. Même si j’étais fragile en tant que personne durant la pandémie, mon alter ego artiste a réussi à entrer en connexion avec le monde. C’était vraiment intense. Je suis sensible à la manière dont la musique s’insère dans la vie des gens. Certains m’ont dit que Debout leur avait permis d’enfin sortir d’eux-mêmes, d’exprimer toutes les émotions qui se mélangeaient en eux. Participer artistiquement à cette épopée-là, ça m’a beaucoup nourrie et encouragée.»