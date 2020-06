Comment tu te sens à la veille de lancer ton EP Billie Ave.?

Je suis vraiment confiante. J’en ai écrit toutes les chansons. Ça va paraître quétaine ce que je vais dire, mais elles viennent toutes du cœur. Je n’ai pas essayé de faire un bon album; j’ai juste fait ce que je ressentais. Ça doit être pour ça que je suis aussi fière du résultat.

Tu lances ton album dans des conditions particulières; explique-nous un peu…

Au début, je dois t’avouer que ça m’a vraiment stressée. Mais quand on a décidé de faire le lancement sur la plateforme Yoop, à l’espace Yoop en direct de la Place des arts, et surtout, que j’ai constaté que mon lancement allait être réalisé par une grosse boite de production, ça m’a rassurée. Yoop voit grand, tout comme moi. Cela dit, ce sera un lancement hyper personnel. Je veux que les gens apprennent à me connaître et qu’ils aient l’impression que je ne chante que pour eux.

On dirait qu’il y a une dichotomie entre la fille pétillante et volubile à qui je parle en ce moment et l’artiste plus posée sur scène…

Je pense que c’est parce que je n’ai pas beaucoup fait de performances en tant qu’Alicia Moffet, l’artiste. On m’a vue sur scène pour des concours, à La Voix, par exemple, mais très rarement devant un public qui vient me voir, moi. Je dois avouer avoir un peu le syndrome de l’imposteur. À mon lancement, je crois que ce sera différent parce que je vais savoir que les gens sont là pour moi. Et tu sais, je ne sais pas si, de l’extérieur, je dégage la confiance en soi, mais je suis une personne très «insécure». Je doute beaucoup; j’ai toujours eu peur d’avoir l’air too much, ou pas assez, mais ça s’apprête à changer.

Est-ce que c’est challengeant pour toi d’aller exposer la vraie Alicia?

Bonne question! Oui et non! (rires) La première fois que j’ai interprété une de mes chansons, c’était seulement en septembre dernier! J’ai tout de suite senti une différence dans mon interprétation parce que c’est mon matériel, et j’en suis fière. Alors, j’ai vraiment hâte de le lancer, cet album! (rires)

À PROPOS DE L’ESPACE YOOP EN DIRECT DE LA PLACE DES ARTS

L’espace Yoop, est une salle de diffusion de spectacles virtuels en tout genre, destinée à continuer de développer la culture au Québec. Pour acheter vos billets: www.yoop.app ou directement sur l’application (offerte sur Google Play et App Store)

Lire aussi:

Trois compositeurs et pianistes montréalais à écouter

En primeur : le nouveau clip de la chanteuse Amylie

En primeur: un duo signé Ingrid St-Pierre et Frannie Holder