Est-ce nouveau, le fait de pouvoir ajouter du vin à notre commande à emporter au restaurant?

Les restaurateurs appellent ça la «Loi Saint-Hubert», parce que St-Hub a fait modifier l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool pour lui permettre de livrer du vin et de la bière avec son poulet. Attention, il n’est pas question de cocktails ou d’alcool fort, mais de vins embouteillés et scellés.

Comment ça fonctionne?

Dès que vous commandez un plat à la carte pour emporter, même si c’est seulement un sandwich, vous pouvez acheter une bouteille, au même prix qu’à la salle à manger. Comme le restaurant doit payer le loyer, les employés, etc., il faut s’attendre à payer parfois le double qu’en magasin. En contrepartie, vous profitez de l’expertise de notre sommelier; les vins à la carte sont souvent des vins d’importation privée, qu’on ne trouve pas à la SAQ, et qu’il faudrait que vous achetiez à la caisse en passant par un importateur.

Parlez-nous de la carte des vins du Grumman.

Les vins traditionnels contiennent beaucoup de pesticides, c’est un vrai poison, et je pèse mes mots! C’est illogique: les gens lisent les étiquettes des produits qu’ils achètent au marché, ils mangent bio, mais ils boivent n’importe quoi. Au Grumman, on propose seulement des vins bios ou naturels, grecs, serbes, des trucs qui sortent de l’ordinaire. Et comme je le dis souvent aux clients: avec les vins bios, finie la gueule de bois du lendemain. Promis.

grumman78.com

Lire aussi:

Le Cathcart: nouvelle adresse gourmande au centre-ville de Montréal

Sangria Rosata, tirée de l’Apéro au Québec

3 films qui évoquent la Dolce Vita et les vacances…