Achat local: 8 coups de cœur de la rédaction pour la rentrée

Au cœur de la pandémie, le designer et artiste visuel Jean-claude Poitras raconte avoir cherché le beau et la lumière pour chasser l’angoisse. Il a décidé de mettre en vente une édition spéciale de 150 giclées numérotées et signées de son œuvre La promenade vers l’éden (1972), et de remettre une partie des fonds recueillis à l’organisme La rue des femmes, qui vient en aide aux personnes les plus fragiles… «La pandémie a fait basculer nos vies, et les femmes en état d’itinérance sont particulièrement vulnérables en cette période extrêmement difficile. Cette édition spéciale vise donc à les soutenir et à leur apporter un peu de sérénité, d’espoir», explique l’artiste. Que du beau, et rien d’autre… En vente à Encadrex, à Montréal. jeanclaudepoitras.com

Prix: 375 $ sans encadrement, 435 $ avec encadrement