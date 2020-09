1. Quel est LE mets classique des fêtes selon vous?

«Depuis quelques années, j’apprécie de plus en plus la cuisine traditionnelle québécoise. Tourtières, dinde, gelée d’atocas: ça me rappelle de bons souvenirs du le temps des fêtes. Ce que je préfère? Les pâtés à la dinde de ma mère du lendemain du jour de l’An. Un délice!»

2. Quel est le piège à éviter lorsque l’on reçoit?

«Ne pas essayer de nouvelle recette pour épater la galerie! C’est un stress inutile qui peut être évité en cuisinant un mets que l’on connait et qui est facile à concocter. La clé réside dans la simplicité. Le plus important à Noël c’est de passer du temps avec nos proches. On ne reste pas aux fourneaux toute la soirée et on se garde du temps pour se chicaner comme dans tout bon party de famille! (Rires)»

3. Comment éviter le gaspillage lors des festivités?

«On planifie! Avant la réception, on prépare un plan de match. On achète des plats réutilisables ou on met de côté des plats de plastiques (de margarine ou yogourt) que l’on peut réutiliser pour y mettre des restants de nourriture. S’il y a des restes de ragoût ou de petits fours, tous les convives peuvent repartir avec un en-cas. Un take-out pour tous! On évite ainsi le gaspillage, mais surtout, de manger de la farce pendant les cinq jours qui suivent.»

4. Si on ne cuisine pas, quelles options s’offrent à nous?

«On opte pour un cadeau d’hôtesse. Tartinades salées, craquelins, huiles d’olives d’exception: les épiceries fines offrent une variété de produits. Pour ma part, je mise sur une entrée hors du commun. Lorsque je suis invité, j’apporte souvent une boîte d’huîtres. Ça fait jaser! Certains invités sont intrigués, d’autres sont allergiques: la discussion est toujours animée. C’est une excellente façon de discuter avec tout le monde et de s’impliquer!»

5. Où peut-on s’inspirer avant l’arrivée des célébrations?

«Sur mon compte Instagram, bien sûr! (Rires!)»

Instagram @chefchuckhughes

Pour plus d’informations, rendez-vous sur lg.com/ca_fr/lacuisinelgencontinu