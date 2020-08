Le féministe Thelma & Louise

Ce film est assurément le road movie le plus girl power. À la sortie d’un bar, deux amies sont impliquées dans une histoire de meurtre. Plutôt que d’affronter les autorités, Thelma et Louise (Geena Davis et Susan Sarandon) prennent la fuite et traversent les États-Unis à bord d’une rutilante Ford Thunderbird décapotable. Durant cette cavale, nos deux héroïnes saisissent l’occasion de répondre à l’oppression des hommes. Avec le temps, leur histoire est devenue un des symboles par excellence du féminisme.

La comédie We’re The Millers

Après s’est fait voler sa marchandise, un dealer de drogue (Jason Sudeikis) s’invente une fausse famille pour aller chercher une grande cargaison de marijuana au Mexique et, ainsi, passer sous le radar des autorités. Il demande donc l’aide de sa voisine de palier, une stripteaseuse, d’un adolescent abandonné par ses parents et d’une jeune fugueuse pour recréer la famille américaine parfaite: les Miller. À revoir surtout pour la scène où Jennifer Aniston offre un numéro de danse époustouflant!

Le sensuel Y tu mamà también

Si un voyage au Mexique vous attire, replongez dans votre adolescence avec ce film marquant d’Alfonso Cuarón. Diego Luna et Gael García Bernal incarnent deux adolescents de 17 ans gonflés à bloc par les hormones. Au cours d’une rencontre familiale, ils proposent spontanément à Luisa, une cousine de 10 ans leur aînée, de partir en voiture avec eux, le temps d’un week-end, afin de découvrir la plage mythique Boca del Cielo. C’est le début d’un triangle amoureux où Luisa leur fera goûter une sexualité riche et nouvelle. Chacun y laissera quelques secrets. Un road movie délectable.

