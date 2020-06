Art en liberté!

Vous cherchez le moyen de pimenter vos marches quotidiennes? La plateforme numérique Art public Montréal vise à faire découvrir les centaines d’œuvres d’art public du territoire montréalais. Elle propose plus de 25 parcours classés par quartiers et thématiques (murales, parcs, etc.) pour aller à la rencontre des œuvres à la manière d’une chasse au trésor.

artpublicmontreal.ca

Réécrire l’histoire

Le dernier projet d’exposition web de la Galerie de l’UQAM, 150 ans | 150 œuvres: l’art au Canada comme acte d’histoire, offre un panorama fascinant de l’histoire canadienne en l’illustrant de 150 œuvres d’art qui l’ont construite ou transformée en un siècle et demi. Une aventure en images, signée par les commissaires Louise Déry et Josée Desforges, au fil de laquelle on navigue entre des œuvres célèbres et des jeux-questionnaires.

150ans150oeuvres.uqam.ca/fr

Pour petits et grands

L’outil pédagogique ÉducArt, conçu par le Musée des beaux-arts de Montréal, est une mine d’or pour apprivoiser l’art au moyen de grands enjeux sociaux, comme la liberté, la paix ou la diversité culturelle. Chacune des 350 œuvres présentées, minutieusement expliquée, est accompagnée de capsules vidéo thématiques et d’activités de création multidisciplinaires.

mbam.qc.ca



