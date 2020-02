Aussi microscopiques que puissantes, les milliards de bactéries qui peuplent notre appareil digestif peuvent affecter notre santé et notre bien-être. C’est la science qui le dit!

Notre alimentation peut influencer la qualité et la diversité de cette population bactérienne… pour le meilleur et pour le pire!

La bonne nouvelle? Chaque portion de yogourt Activiaᴹᴰ contient plus d’un milliard de bonnes bactéries B.L. Regularis, une culture probiotique exclusive à la marque. Consommées en quantité suffisante, ces bactéries vivantes peuvent contribuer à la bonne santé digestive. Tous les gestes comptent dans notre quête globale de mieux-être!

Encore mieux, Activiaᴹᴰ propose une large variété de yogourts probiotiques qui peuvent contribuer à notre santé digestive. En déjeuner sur le pouce, en dessert rapide, en collation au retour à la maison… Ils s’intègrent facilement dans notre routine, autrement dit une façon simple et délicieuse de consommer des probiotiques au quotidien. De tout pour tous les goûts!

On est super active

Notre allié: Activiaᴹᴰ Shot

Avec notre horaire chronométré à la minute près, on est à la course du matin au soir. Mais pas question de négliger notre alimentation pour autant! Exigeante, on souhaite adopter de saines habitudes alimentaires et y incorporer les probiotiques… en toute simplicité! Rien de plus facile avec Activiaᴹᴰ Shot, un savoureux yogourt à boire contenant un milliard de bactéries actives qui peuvent nous aider à nous sentir bien¹! On glisse simplement un yogourt dans notre sac, et le tour est joué, on peut le déguster en tout temps et en tout lieu!

On est flexitarienne

Notre allié: délice probiotique végétal Activiaᴹᴰ

Notre objectif? Adopter un nouveau régime alimentaire qui contribue positivement à notre équilibre. Priorité aux céréales entières, aux fruits et aux légumes! On se laisse inspirer par les nouvelles options végétales de la marque Activiaᴹᴰ. Irrésistible grâce à sa texture onctueuse et à son goût d’amande, cette nouvelle création renferme un milliard de bonnes bactéries B.L. Regularis exclusives à la marque¹. Par ici le goût rafraîchissant et les bienfaits pouvant contribuer à notre équilibre intérieur!

On a l’esprit libre

­­­­­­Notre allié: Activiaᴹᴰ au citron-gingembre

Source inépuisable de ressourcement, la nature nous recentre, nous ramène à notre essence. Convaincue que notre bien-être repose sur des petits gestes au quotidien, on mise sur une alimentation riche en ingrédients sains et authentiques. Pas de doute, on tombera sous le charme du yogourt à boire d’Activiaᴹᴰ au citron et gingembre, deux ingrédients qui souffleront un zeste de fraîcheur sur notre quotidien. Également offert dans un format pratique pour emporter, il contient des milliards de probiotiques qui chouchouteront notre santé digestive et dorloteront notre intérieur, en quelques gorgées¹!

Pour trouver le yogourt Activiaᴹᴰ qui convient à votre mode de vie, cliquez ici.