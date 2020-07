Tu peux toujours rester, par Valérie Chevalier

On retrouve les héroïnes de Tu peux toujours courir, et on suit de nouveau leurs vies amoureuses et professionnelles. L’amour, l’absence, la famille, l’amitié sont les thèmes abordés avec légèreté par l’irrévérencieuse Valérie Chevalier.