9- Profiter de MURAL Estival, à Montréal

Pas de festival MURAL cet été? Qu’à cela ne tienne, l’équipe propose «MURAL estival»! Plutôt que de proposer un événement consacré à l’art urbain pendant 11 jours entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Mont-Royal, ainsi qu’entre Saint-Denis et l’avenue du Parc, la programmation s’étire cette année sur tout l’été et comporte aussi un volet numérique. Jusqu’au 20 septembre, il est notamment possible d’assister à des performances en direct et à des conférences. Parmi les artistes qui ont répondu présent, mentionnons Marc-Olivier Lamothe, Ankhone, et Denial.

10- Voir au moins un des parcours lumineux de Moment Factory

Les sentiers illuminés par l’équipe de magiciens de Moment Factory permettent de voir des sites naturels sous une nouvelle… nuit. Au choix : Foresta Lumina à Coaticook, dans les Cantons-de-l’Est, Viva Lumina à Chandler, en Gaspésie et Tonga Lumina à Mont-Tremblant.