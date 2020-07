À défaut de ne pas pouvoir célébrer la fin de leur parcours secondaire avec un bal des plus traditionnels dû à la COVID-19 et aux mesures de distanciations sociales toujours en place, une soirée virtuelle — le bal Mammouth — a été organisée par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk. On salue l’initiative! Pour l’occasion, plusieurs vedettes québécoises se sont prêtées au jeu en publiant des photos de leur propre bal. Souvenirs, souvenirs!