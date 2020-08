Côté cuisine, le bol gagne en popularité! Après le «dragon bowl» et le «smoothie bowl», qui ont affolé Instagram en 2015, voici qu’une nouvelle lubie culinaire nous fait perdre notre fourchette: le «poke bowl» (prononcez «poké»), qui nous vient tout droit d’Hawaii. Késako? Un bol, donc, qui mélange divers ingrédients nutritifs. Dans la version traditionnelle, on trouve du riz et de l’avocat, mais surtout des dès – «poke» en hawaïen – de poissons marinés. On ajoute à cette base diverses garnitures au gré des saisons et de nos envies (concombre, grenade, pousse de soja, courgette, noix,…). En traversant l’océan, la recette s’est en partie réécrite à la sauce d’ici: il arrive donc qu’on troque le thon ou le saumon contre du tofu, et le riz contre du quinoa. Le mot d’ordre reste pour autant le même: que notre petit bol soit santé!

Convaincue? Il ne reste plus qu’à enfiler notre tablier de cuisine et à nous mettre, nous aussi, au «poke bowl»!

Bol poké aux crevettes épicées. Pinterest @ricardo / Recette par ici.

Bol poké aux pétoncles végétaliens et sauce au sésame et à la lime. Pinterest @sunnysidehanne / Recette par ici.

« Poke bowl » au thon, riz et crudité. Pinterest @amadinecooking / Recette par ici.

Bol poké au saumon et à l’érable. Pinterest @erableduquebec / Recette par ici.

Bol poké végétalien au melon d’eau. Pinterest @wellvegan / Recette par ici.

Bol poké au thon Ahi. Pinterest @fitfoodiefinds / Recette par ici.

Bol poké santé à la coriandre et à la mayonnaise sriracha. Pinterest @chewoutloud / Recette par ici.

« Poke bowl » végétalien aux nouilles soba. Pinterest @ellefr / Recette par ici.

«Poke bowl» au thon mariné et au riz noir.

Pinterest @honestlyyum / Recette par ici.

«Poke bowl» végétarien au melon d’eau. Pinterest @loveandlemons / Recette par ici.

Poke bol au crabe, au concombre et à la mangue et mayonnaise épicée au sésame. Pinterest @3fpj / Recette par ici.

«Poke bowl» au saumon mariné. Pinterest @foodiegavin / Recette par ici.

«Poke bowl» au thon mariné, au pamplemousse et au chou rouge.

Pinterest @thegirlonbloor / Recette par ici.

«Poke bowl» végétarien à la betterave. Pinterest @clnfoodirtycity / Recette par ici.

« Poke bowl » à l’hawaïenne Pinterest @marmiton / Recette par ici.

«Poke bowl» à la truite sauvage. Pinterest @healthyhunter / Recette par ici.

«Poke bowl» végétarien au tofu. Pinterest @seasonwithspice / Recette par ici.

«Poke bowl» aux crevettes. Pinterest @FitFoodieFinds / Recette par ici.

«Poke bowl» végétarien à l’ananas, au quinoa et au tofu à la sauce BBQ. Pinterest @fitmittenkitche / Recette par ici.