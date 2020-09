Si on n’a pas le temps de préparer une pâte sablée maison, on la trouve en commerce. À l’aide d’emporte-pièces, on y découpe ensuite des étoiles et autres formes dans l’esprit de Noël puis, une fois qu’elles sont cuites, on les trempe dans du chocolat fondu et des morceaux de pacanes. C’est aussi simple que ça!

