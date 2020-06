Bar + Boho

Le camion tacos du Grumman ’78 est l’emblème montréalais de la cuisine de rue. On aime visiter le garage grunge où ce resto a pignon sur rue. Le must? Le tartare de saumon Spicy D avec riz soufflé.

Sinon, si la soirée se fait frisquette, la soupe laksa crevettes, coco et chili du Satay Brothers enflammera les papilles.

Les bars mi-clandestins sont hyper tendance, et le Atwater Cocktail Club demeure un secret bien gardé, tapi derrière le Foiegwa. On peut y commander les plats du Foiegwa, et les mixologistes sont top. Leur cocktail Concrete Jungle avec cachaça, gin, fruits tropicaux, coco et sucre noir est inoubliable.