D’où est venue cette idée folle de plonger depuis un iceberg ?
« Il y a quatre ans, en échangeant avec une amie chez Red Bull, je cherchais un défi inédit au Canada, quelque chose d’ancré dans la nature sauvage. Les falaises m’étaient déjà familières ; nous avons alors imaginé Terre-Neuve, où dérivent de spectaculaires géants blancs. L’idée me semblait totalement irréalisable au départ ! Pourtant, ce rêve a pris vie grâce à six mois de préparation intensive menés aux côtés de Will Gadd, glaciériste de renommée mondiale, devenu un véritable complice d’aventure. »
Tu as évoqué l’une des étapes les plus angoissantes de ta carrière. Le doute a-t-il failli l’emporter ?
« Une fois sur le bateau, l’incertitude m’a envahie. Si le saut de 15 mètres était dans mes cordes, gravir la paroi de glace représentait une tout autre épreuve, rythmée par les caprices de la météo, la dérive et les courants marins. Dès les premières prises, la présence rassurante de Will a dissipé la panique. Contre toute attente, j’ai même savouré l’instant ! »
Tu affirmes que le courage ne réside pas dans l’absence de frayeur, mais dans le refus de la laisser dicter nos limites. Ton regard sur l’audace a-t-il évolué ?
« Radicalement ! Le plongeon est l’école de l’excellence absolue, où chaque note sanctionne le moindre faux pas. Face à la banquise, la perfection n’existait plus. Même après une préparation minutieuse, il fallait composer avec l’imprévu et lâcher prise. J’ai longtemps cru devoir être irréprochable. Désormais, je célèbre simplement l’acte d’oser, peu importe l’imperfection du geste. »
Tu as dressé un parallèle éloquent entre l’iceberg et la santé mentale : seule une infime partie émerge, le gros des tourments restant invisible. Que retiens-tu de ce constat ?
« Cette métaphore illustre parfaitement notre réalité humaine. Les réseaux sociaux ne dévoilent qu’une vitrine soignée — à peine 10 % de notre existence —, masquant les tempêtes intérieures et les doutes. Je vis moi-même avec de l’anxiété au quotidien. Je visais l’exécution parfaite, mais le chemin était jalonné d’obstacles et d’angoisse. Dévoiler cette facette est nouveau pour moi, mais indispensable. »
Très présente en ligne, comment préserves-tu ton équilibre personnel tout en cultivant cette transparence ?
« C’est un numéro d’équilibriste permanent. Je déborde toujours d’ambition, mais j’ai appris à m’accorder des répits. Récemment, j’ai coupé les écrans durant deux semaines pour savourer le chemin parcouru : mon saut historique, un rêve accompli et mes fiançailles ! Une année extraordinaire exige aussi qu’on prenne le temps de respirer pour l’apprécier. »
Quel message adresserais-tu aux femmes freinées par leurs propres hésitations ?
« Mieux vaut apprivoiser son appréhension que tenter de l’étouffer. Dès que j’ai accepté ma vulnérabilité, tout est devenu plus limpide. N’attendons pas de ne plus trembler pour nous lancer : apprenons plutôt à composer avec le vertige. »
Après avoir touché à ce qui te semblait inaccessible, qu’y a-t-il à conquérir ? La peur s’est-elle dissipée ?
« Elle ne partira jamais, et c’est une excellente chose ! C’est précisément l’essence de ma démarche avec la communauté Bravegang : transformer ce frisson en moteur. Être brave, c’est ressentir le doute au creux du ventre et choisir, malgré tout, de franchir le pas. »