Très présente en ligne, comment préserves-tu ton équilibre personnel tout en cultivant cette transparence ?

« C’est un numéro d’équilibriste permanent. Je déborde toujours d’ambition, mais j’ai appris à m’accorder des répits. Récemment, j’ai coupé les écrans durant deux semaines pour savourer le chemin parcouru : mon saut historique, un rêve accompli et mes fiançailles ! Une année extraordinaire exige aussi qu’on prenne le temps de respirer pour l’apprécier. »

Quel message adresserais-tu aux femmes freinées par leurs propres hésitations ?

« Mieux vaut apprivoiser son appréhension que tenter de l’étouffer. Dès que j’ai accepté ma vulnérabilité, tout est devenu plus limpide. N’attendons pas de ne plus trembler pour nous lancer : apprenons plutôt à composer avec le vertige. »

Après avoir touché à ce qui te semblait inaccessible, qu’y a-t-il à conquérir ? La peur s’est-elle dissipée ?

« Elle ne partira jamais, et c’est une excellente chose ! C’est précisément l’essence de ma démarche avec la communauté Bravegang : transformer ce frisson en moteur. Être brave, c’est ressentir le doute au creux du ventre et choisir, malgré tout, de franchir le pas. »