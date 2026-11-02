Tuque côtelée Grotto, Arc’teryx
Pour la ville comme pour la montagne, cette tuque douillette saura nous protéger des engelures tout l’hiver durant.
Prix : 80 $
Bâtons de ski Expedition 3, Black Diamond
Pour le skieur aguerri toujours sur les sommets, on mise sur ces bâtons de randonnée télescopiques ultralégers afin d’assurer des sorties impeccables.
Prix : 164,95 $
Manteau en duvet pour femme Amaze Puff de Columbia, chez Sports Experts
Avec ce manteau isolé en duvet signé Columbia, impossible de se tromper si l’on veut faire plaisir à la personne qui adore profiter des grands espaces, même par temps glacial.
Prix : 425 $
SPF 50+ Everyday Sunscreen Face Lotion, Bondi Sands
S’il y a bien une chose à ne pas négliger lors de nos sorties en plein air, c’est l’écran solaire. On glisse sous le sapin cette crème solaire quotidienne FPS 50+ pour une protection assurée.
Prix: 16 $
Rambler® Bouteille 1 L, YETI
Fini les pannes d’hydratation : on glisse sous le sapin cette robuste bouteille Rambler® de 1 L pour celle ou celui qui oublie sans cesse de s’hydrater!
Prix : 70 $
Women's LIFA® Merino Midweight Base Layer Pants, Helly Hansen
Pour des sorties bien au chaud et ô combien confortables, on opte pour ce pantalon de couche de base en laine mérinos mi-épaisse LIFA®, et on l’agence avec le haut assorti pour former le duo parfait!
Prix : 115 $
Système modulaire de gants et mitaines 7-en-1 Climate Series (2.0), Kombi
Avec ce système modulaire de gants et mitaines Climate Series (2.0), impossible d’avoir le bout des doigts blanc cet hiver!
Prix : 199,95 $
Bottes courtes Snowtrot de Columbia, chez Sports Experts
Quand on passe de longues heures à l’extérieur, une bonne paire de bottes isolées s’impose pour garder nos dix orteils bien au chaud toute la saison.
Prix : 130 $
Pantoufles The North Face × Cecilie Bahnsen
La mode et le plein air s’unissent à merveille dans ces pantoufles signées The North Face, nées d’une quatrième collaboration avec la créatrice danoise Cecilie Bahnsen. Le cadeau rêvé pour les aventurières férues de style!
Prix : à venir le 5 novembre
Chaussette sous-genou ski pour femmes, smartwool
Les chaussettes tout indiquées pour garder les pieds bien au chaud lors de vos sorties au grand air.
Prix : 42 $
Souliers de course imperméables Cloudrunner 2, on
Pour la course hivernale, on mise sur cette chaussure imperméable afin de sillonner les sentiers à l’abri des intempéries.
Prix : 210 $