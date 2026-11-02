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Tuque côtelée Grotto, Arc’teryx

Tuque côtelée Grotto, Arc’teryxArc’teryx

Pour la ville comme pour la montagne, cette tuque douillette saura nous protéger des engelures tout l’hiver durant.

Prix : 80 $

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Bâtons de ski Expedition 3, Black Diamond

Bâtons de ski Expedition 3, Black DiamondAltitude sports

Pour le skieur aguerri toujours sur les sommets, on mise sur ces bâtons de randonnée télescopiques ultralégers afin d’assurer des sorties impeccables.

Prix : 164,95 $

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Manteau en duvet pour femme Amaze Puff de Columbia, chez Sports Experts

Manteau en duvet pour femme Amaze Puff de Columbia, chez Sports ExpertsColumbia

Avec ce manteau isolé en duvet signé Columbia, impossible de se tromper si l’on veut faire plaisir à la personne qui adore profiter des grands espaces, même par temps glacial.

Prix : 425 $

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SPF 50+ Everyday Sunscreen Face Lotion, Bondi Sands

SPF 50+ Everyday Sunscreen Face Lotion, Bondi SandsBondi Sands

S’il y a bien une chose à ne pas négliger lors de nos sorties en plein air, c’est l’écran solaire. On glisse sous le sapin cette crème solaire quotidienne FPS 50+ pour une protection assurée.

Prix: 16 $

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Rambler® Bouteille 1 L, YETI

Rambler® Bouteille 1 L, YETIYETI

Fini les pannes d’hydratation : on glisse sous le sapin cette robuste bouteille Rambler® de 1 L pour celle ou celui qui oublie sans cesse de s’hydrater!

Prix : 70 $

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Women's LIFA® Merino Midweight Base Layer Pants, Helly Hansen

Women's LIFA® Merino Midweight Base Layer Pants, Helly HansenHelly Hansen

Pour des sorties bien au chaud et ô combien confortables, on opte pour ce pantalon de couche de base en laine mérinos mi-épaisse LIFA®, et on l’agence avec le haut assorti pour former le duo parfait!

Prix : 115 $

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Système modulaire de gants et mitaines 7-en-1 Climate Series (2.0), Kombi

Système modulaire de gants et mitaines 7-en-1 Climate Series (2.0), KombiKombi

Avec ce système modulaire de gants et mitaines Climate Series (2.0), impossible d’avoir le bout des doigts blanc cet hiver!

Prix : 199,95 $

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Bottes courtes Snowtrot de Columbia, chez Sports Experts

Bottes courtes Snowtrot de Columbia, chez Sports ExpertsColumbia

Quand on passe de longues heures à l’extérieur, une bonne paire de bottes isolées s’impose pour garder nos dix orteils bien au chaud toute la saison.

Prix : 130 $

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Pantoufles The North Face × Cecilie Bahnsen

Pantoufles The North Face × Cecilie BahnsenThe North Face × Cecilie Bahnsen

La mode et le plein air s’unissent à merveille dans ces pantoufles signées The North Face, nées d’une quatrième collaboration avec la créatrice danoise Cecilie Bahnsen. Le cadeau rêvé pour les aventurières férues de style!

Prix : à venir le 5 novembre

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Chaussette sous-genou ski pour femmes, smartwool

Chaussette sous-genou ski pour femmes, smartwoolsmartwool

Les chaussettes tout indiquées pour garder les pieds bien au chaud lors de vos sorties au grand air.

Prix : 42 $

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Souliers de course imperméables Cloudrunner 2, on

Souliers de course imperméables Cloudrunner 2, onon

Pour la course hivernale, on mise sur cette chaussure imperméable afin de sillonner les sentiers à l’abri des intempéries.

Prix : 210 $

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