CANCER (22 juin – 23 juillet)

Bon retour solaire! Juillet sera un mois chargé de votre côté : vous êtes encore plus à l’écoute de votre puissance au niveau de votre sensualité et tout le monde le remarquera. Votre énergie magnétique est amplifiée ce mois-ci lorsque vous amenez vos partenaires à découvrir la profondeur de la passion dont vous rêvez. C’est le moment idéal pour expérimenter des pratiques amoureuses transcendantes – comme le tantra – qui se concentrent sur le contact visuel prolongé, la respiration profonde et la lente accumulation d’énergie sexuelle qui approfondit l’intimité tout en prolongeant le plaisir.

LION (24 juillet – 23 août)

Juillet est un mois de transformation pour vous. Il est temps de mettre le selfcare en tête de liste. L’expression sexuelle est très haute dans la hiérarchie de vos besoins. Offrez-vous quelque chose qui vous fait vous sentir sexy et planifiez un moment de plaisir en solo. Donnez-vous exactement ce que vous aimeriez recevoir d’un.e partenaire. Portez attention à la façon dont votre corps réagit et à ce qui vous excite vraiment. Si vous vous sentez encore plus joueuse, laissez votre amoureux.se regarder, faites-le.la attendre avant de le.la laisser rejoindre la fête.

VIERGE (24 août – 23 septembre)

Ce mois-ci, c’est le temps de prendre votre place comme jamais. Que votre romance soit nouvelle ou bien établie, l’énergie du Cancer vous aidera à vous connecter à un niveau plus profond. Vous ouvrir à vos sentiments définit un nouvel espace de jeu. Abordez le sexe sous un angle plus léger en faisant des préliminaires un jeu multi sensoriel. Stimuler votre esprit en posant des questions qui suscitent l’excitation. Ce jeu est une opportunité d’explorer le corps de l’autre simultanément. Assurez-vous de partager tous les fantasmes que vous gardez secrets.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

En juillet, alors que vous travaillez pour créer ce que vous voulez attirer dans votre réalité, utilisez le projecteur, en faisant appel à votre charme irrésistible. Essayez de ne pas perdre votre concentration ou de prendre des décisions précipitées avant d’aller de l’avant. N’oubliez pas que les ex apparaissent pendant les rétrogrades pour nous aider à boucler les boucles, ce qui amène une sensation d’accomplissement. Lorsque le soleil se transformera en Lion ardent à la fin du mois, vous serez heureuse d’avoir misé sur des flammes qui valent la peine d’être attisées.

SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

Il fait chaud et c’est un moment fantastique pour une escapade en amoureux. Les couples profitent de ce temps pour se reconnecter, émotionnellement et sexuellement. Sortez de votre routine et ravivez votre passion avec des massages sensuels, créant lentement de la tension jusqu’à ce que vous soyez tous les deux prêts à exploser. Vous êtes plutôt en solo? Utilisez ce temps pour vous reconnecter à votre corps et vous donner un peu d’amour. Cependant, si vous rencontrez un.e inconnu.e sexy, profitez du moment sans vous attacher, car les choses ne seront peut-être pas claires ce mois-ci.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

C’est le début d’un été très sexy pour vous. Faites la paix avec le passé et libérez-vous. Ce mois-ci, amusez-vous à créer une ambiance joueuse et érotique. Que voulez-vous essayer? Vous livrer à votre curiosité mène à des rencontres passionnantes et vous êtes prête à tout en ce moment. Dès que le soleil se placera sous le signe du feu le 23 juillet, vous sentirez arriver votre second souffle. Assurez-vous que vos amants pourront suivre votre rythme intense, c’est-à-dire si vous choisissez de les libérer de leurs contraintes.

CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

Les relations occupent votre esprit ce mois-ci. L’énergie imprévisible du moment peut être stressante, car vous aimez garder le contrôle. Ayez confiance que ce balayage cosmique d’énergie inutile fait place à des changements positifs dans la façon dont vous abordez l’intimité. Mercure rétrograde travaillera en votre faveur pour vous aider à réévaluer ce qui n’est plus aligné avec votre cœur. Ce processus vous donnera l’occasion d’adoucir et de permettre à plus d’amour de circuler harmonieusement. Vous remarquerez que le sexe est plus profond, plus connecté et constitue un excellent moyen d’exprimer vos émotions.

VERSEAU (21 janvier – 19 février)

Juillet sera un mois tout indiqué pour prioriser votre bien-être. Peut-être que vous vous êtes oubliée au niveau du selfcare et cela a eu un impact sur votre énergie ainsi que sur votre libido. Faites preuve de créativité et invitez vos partenaires à se joindre à vous (du yoga comme préliminaires peut-être?). Suer ensemble mène à du plaisir sous la douche, alors mettez votre masque préféré et apportez vos jouets à l’épreuve de l’eau. Au moment où le soleil se transforme en Lion ardent le 23, vous serez de retour au sommet, prête à profiter de l’été.

POISSONS (20 février – 20 mars)

Soyez vigilante, d’anciennes flammes réapparaissent lorsqu’une fermeture ou une guérison est nécessaire. Essayez de ne pas confondre le familier avec le destin. Tout cela prépare le terrain pour une saison épique du Lion, alors que les éclipses claquent la porte aux fantômes de votre passé. Si vous vous sentez dépassée, laissez-vous emporter par l’art et l’amour et réfléchissez à la manière dont vous pouvez insuffler plus de créativité dans votre vie sexuelle. Le jeu de rôle ajoute une nouvelle couche de fantaisie dans laquelle vous pouvez vous perdre pendant des heures en vous offrant du plaisir mutuellement.

BÉLIER (21 mars – 20 avril)

Ce n’est pas parce que vous restez discrète ce mois-ci que vous n’aurez pas de relations sexuelles épiques; vous ne faites que garder vos amants pour vous tout en rechargeant vos batteries. Ce mercure rétrograde vise à se détendre et à se réinitialiser pour le deuxième semestre de 2020. Allez-y et passez une journée entière au lit. Laissez quelqu’un prendre soin de vos besoins pour une fois. Vous pouvez toujours être affirmative – exprimez exactement comment vous souhaitez être adorée. Le Cancer aime prendre soin de l’autre, ce sera donc un juste retour du balancier.

TAUREAU (20 avril – 21 mai)

Les éclipses prévues en juillet apportent des changements majeurs dans la façon dont vous vous exprimez, votre état d’esprit et vos plans futurs. Parfois, nous ne sommes pas à l’aise de demander ce que nous voulons, mais nous n’obtenons pas ce que nous ne demandons pas. Exprimez vos besoins et vos désirs et soyez plus vocale pendant vos rapports sexuels. Les bons amants sont désireux de plaire. Se sentir en contrôle du plaisir de l’autre est l’une des plus grandes joies de l’expérience sexuelle. Donnez votre avis et essayez de ne pas prendre les choses au sérieux.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)

En juillet, votre chemin vers l’abondance réside dans la quantité que vous êtes prête à donner aux autres. Donner est plus important que recevoir, à plusieurs niveaux. Utilisez cette énergie pour rééquilibrer les concessions mutuelles dans vos relations. Surprenez vos partenaires avec une soirée sensuelle dédiée à leur plaisir. Il y a quelque chose de très sexy à avoir le pouvoir sur la satisfaction d’autrui; changer les rôles que vous jouez normalement aura un impact énorme sur votre propre perception. Sans oublier, vos amants seront plus que prêts à montrer leur gratitude et à vous rendre leur affection.

