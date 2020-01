VERSEAU (21 janvier – 19 février)



Vous sentirez peut-être un besoin d’introspection alors que vous arrivez dans cette nouvelle décennie. Pensez à ce que vous aimeriez pour vous-même cette année. Février commence par une envie d’éliminer vos vieilles habitudes. N’oubliez pas de réfléchir sérieusement à ce que vous aimeriez voir se produire dans vos relations intimes cette année. Êtes-vous prête pour quelque chose de plus profond et de plus significatif? Voulez-vous plus de liberté pour explorer votre sexualité? Voulez-vous vous engager? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse; laissez simplement votre cœur s’ouvrir et exprimer votre vérité.



POISSONS (20 février – 20 mars)



Le mois de février vous aidera à être dans l’action pour faire de vos rêves une réalité, en vous aidant à prendre les mesures tangibles nécessaires. Vous vous sentirez romantique lorsque Vénus entrera dans votre signe, entamant un nouveau cycle d’amour et de relations. Si vous êtes ouverte à quelque chose de nouveau, c’est le moment idéal pour rencontrer quelqu’un, ou au moins pour définir l’intention que vous êtes disponible. Si vous êtes satisfaite de votre situation actuelle, affirmez que vous êtes prête à vivre un amour plus profond avec vous-même et avec vos partenaires.



BÉLIER (21 mars – 20 avril)



Le mois de janvier s’est terminé avec fracas comme il a commencé et les premiers jours de février, vous vous sentirez un peu vidée de votre énergie. Les causes profondes de votre anxiété seront plus claires que jamais et vous verrez probablement les bagages des anciennes expériences se libérer aussi facilement. Février vous mènera sur le chemin de la guérison, vous vous sentirez encore plus légère Embrassez cette énergie purifiante en incorporant autant que possible de l’eau dans votre vie intime. Assurez-vous de profiter de ce mois amusant, lent et relaxant.



TAUREAU (20 avril – 21 mai)



Commencez février avec une nouvelle perspective. Vous constaterez que vous avez beaucoup de motivation pour explorer et permettre aux pièces de se mettre en place. Lorsque vous lâchez prise sur le besoin de contrôler les choses qui se produisent, vous pourrez être présente et vous abandonner à la beauté et au plaisir qui vous entourent. Vénus, votre planète dominante, coule dans des Poissons romantiques, vous aidant à vous détendre et à gâter vos sens. Laissez votre sensualité vous guider et vous inspirer, ainsi que la personne avec qui vous partagez votre intimité.



GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)

Le sexe et l’intimité sont prioritaires dans votre esprit ce mois-ci. Vous commencez 2020 avec un enthousiasme renouvelé sur ce que vous aimeriez vivre avec vous-même dans les domaines de l’intimité plus profonde, votre relation avec vos ressources et comment vous trouvez l’équilibre dans ces domaines. Les réponses viendront lorsque vous oserez poser une question. Tenez compte de vos relations et de l’importance de la communication pour donner à votre partenaire ce qu’il.elle veut, tout en répondant à vos propres besoins. Cela vous aidera à ressentir et connaître le niveau de plaisir que vous recherchez.



CANCER (22 juin – 23 juillet)



Débutez le mois de février en mettant votre énergie dans vos relations les plus importantes. Il s’agit d’attirer des relations plus alignées pour vous. C’est une toute nouvelle décennie, alors assurez-vous de garder vos pensées tournées vers le futur. S’attarder sur le passé ne vous mènera pas dans la bonne direction. Des relations saines prennent de l’énergie, elles ont besoin de compassion, de vulnérabilité, de pardon, d’un sens de l’humour et du désir. Comme nos humeurs, la température peut se réchauffer et refroidir sans avertissement. Soyez présente pour vivre chaque étape sans jugement.



LION (24 juillet – 23 août)



En février, prenez l’engagement envers vous-même d’essayer de petits changements qui renforceront votre sentiment général de bien-être et qui stimuleront votre libido. C’est un excellent mois pour travailler sur les soins personnels. Votre énergie attirera de dignes partenaires sans trop d’efforts de votre part. Se montrer sous votre meilleur jour sera votre force et amènera de la puissance dans les rencontres. C’est votre année pour briller, sans vous sentir égoïste, pour prioriser vos besoins et vos désirs. Votre vie amoureuse mérite d’être aussi chaleureuse et passionnée que vous, alors n’acceptez rien de moins !



VIERGE (24 août – 23 septembre)

Vous commencez février en vous sentant séduisante et créative. C’est le moment idéal pour rencontrer de nouvelles personnes et vous mettre de l’avant d’une nouvelles façon cette année. Si vous êtes célibataire et ouverte à rencontrer quelqu’un, pensez à mettre à jour votre profil de rencontres ou faites-le simplement savoir à vos amis et laissez-les vous présenter à quelqu’un. Février vous porte à faire les choses différemment, alors soyez aussi ouverte que possible aux personnes qui entrent dans votre vie et aux opportunités qui se présentent. N’ayez surtout pas peur d’être réceptive et confiante.



BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

Débutez ce nouveau mois en vous entourant de ceux que vous aimez, embellissez votre espace et prenez le temps de vous reposer. La meilleure façon d’inaugurer le changement est de libérer de l’espace pour quelque chose de nouveau. Si vous cherchez une année plus sexy remplie d’intimité, commencez par épurée votre chambre. Imaginez vos fantasmes les plus romantiques en éliminant ceux qui ne vous correspondent plus. Apportez des bougies et créez une nouvelle liste de lecture spécialement pour la romance, pour vous-même et la personne avec qui vous avez envie de la partager.



SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

C’est une nouvelle décennie et vous avez la possibilité d’écrire une nouvelle histoire. Ce mois-ci, faites connaître vos objectifs et vos intentions dans tous les domaines de la vie. Vous savez exactement ce que vous attendez de vos relations: allez-y et exprimez-vous ! Vos partenaires veulent vous plaire et approfondir votre lien autant que vous. Essayez de ne pas confondre différents styles de communication par manque d’intelligence émotionnelle. Au lieu de cela, célébrez vos techniques de séduction uniques en jouant avec les forces de chacune. Vous découvrirez peut-être un pouvoir que vous ne saviez pas que vous possédiez.

SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

En février, votre estime de soi évoluera, vous préparant à de grands changements qui se dérouleront en 2020. L’année dernière, vous avez perçu de plus grandes possibilités pour vous, avec de nombreuses portes s’ouvrant et quelques fermetures surprenantes. Où aimeriez-vous voir la croissance ce mois-ci? Les plus grands domaines touchés sont votre argent et vos relations intimes. La vie est une aventure et il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez faire, sauf celles que vous vous imposez. Suivez les rêves que vous avez pour votre vie intime et soyez patiente. Des expériences excitantes vous attendent !



CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)



Vous êtes dans votre élément alors que vous entamez la nouvelle décennie, vous vivez un regain d’énergie pour une année de grands changements. Vous ne perdrez pas votre temps dans des relations qui n’ont pas de vision ou d’objectif communs. Assumez vos désirs, quels qu’ils soient en ce moment, sans jugement ni pression. Même si vous n’êtes pas sur le marché pour une relation sérieuse, le sexe peut toujours être profondément satisfaisant. Soyez patiente lorsque vous affinez vos préférences. Vous vous efforcez d’obtenir tout ce que vous voulez dans la sphère intime.