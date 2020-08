LION (24 juillet – 23 août)

En août, il est possible que vous vous sentiez extrêmement sensible à l’énergie collective. Vos sentiments activent ce qui était en dormance, suppliant de remonter à la surface. Exprimez-vous, explorez ces sentiments, réfléchissez au passé et libérez ce qui a été stocké dans votre corps. Soyez douce avec vous-même pendant ce processus; le changement d’énergie nécessite beaucoup de repos. Traitez vos proches avec douceur et responsabilité, pendant que vous vous demandez la même chose pour vous-même, car chacun vit une transformation profonde à sa manière.

VIERGE (24 août – 23 septembre)

Votre vision de l’avenir est très claire en ce moment. Observez ce qui fonctionne et affinez vos idées; vous avez tant à offrir comme contribution dans le monde. Ayez foi en votre processus et restez ouverte à l’apprentissage. Bien que vous ne vous sentiez pas très sexy pendant cette période, la passion que vous mettez dans vos efforts peut attirer des relations très intéressantes. Essayez de rester ouverte à quoi et à qui vous est présenté en ce moment. Vous saurez quand il est temps de passer à l’action vers la prochaine étape.

BALANCE (24 septembre – 23 octobre)

Ce mois-ci, continuez à laisser aller ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne vous sert plus et ce qui vous blesse émotionnellement. Après le 24, les planètes changent en votre faveur sexuelle et vous vous retrouvez très excitée. Planifiez en conséquence et écoutez vos envies. Suivez l’énergie de la lune et mettez de l’intention dans chaque orgasme. Septembre ne sera qu’encore plus intense, soyez prête à accueillir davantage de plaisir dans votre sphère intime. La jalousie est souvent présente quand une énergie comme celle-ci est ressentie, soyez-en consciente et laissez couler les énergies négatives.



SCORPION (24 octobre – 22 novembre)

Enfin, quelques changements en votre faveur arrivent en août. Apprenez à vous connaître un peu mieux et passez une partie de votre temps de détente allongée avec un livre abordant un aspect de votre sexualité. Explorer et vous exposer à de nouvelles idées vous donnera un boost d’énergie dans la chambre à coucher. Étrangement, cette énergie plus légère pourrait sembler menaçante pour vos collègues et amis. Détournez toute jalousie et sachez que ces réactions n’ont absolument rien à voir avec vous. Apprenez à protéger votre énergie des personnes négatives.



SAGITTAIRE (23 novembre – 21 décembre)

Ce mois-ci, une chaîne d’événements vous apportera une nouvelle énergie passionnante dans votre vie, élargissant vos horizons de manière surprenante. Où voulez-vous vous évader? Laissez l’énergie ardente enflammer votre curiosité et restez ouverte aux partenaires qui peuvent vous apprendre quelque chose de nouveau, à l’intérieur et à l’extérieur de votre chambre à coucher. Ajouter un élément de jeu en vous mettant au défi d’expérimenter différentes sensations, positions et lieux. Que ce soit en solo ou avec un.e partenaire, votre corps ne demande qu’à être exploré de nouvelles façons. Laissez libre cours à vos fantasmes.



CAPRICORNE (22 décembre – 20 janvier)

Le mois d’août arrive pour insuffler un niveau d’intimité plus profond dans les relations dignes de votre précieux temps. Vous êtes prête à vous engager, que ce soit avec un partenaire actuel ou quelqu’un de nouveau. C’est là que se trouve votre unicité et ce qui vous rend si aimable. Cette transformation de votre amour-propre se reflétera dans vos relations intimes. Ce mois-ci, laissez aller un soupir – vous avez fait le gros du travail! Laissez-vous aller au plaisir, jouez avec la dynamique de pouvoir, apportez des cordes et des bandeaux et prenez tout le temps dont vous avez besoin sans limite.

VERSEAU (21 janvier – 19 février)

Les relations évoluent pour vous ce mois-ci. Vous pouvez être prête à vous engager avec quelqu’un à un niveau plus profond ou rencontrer de nouvelles personnes qui auront un effet durable sur votre façon d’aborder l’amour et le sexe. Avec l’énergie du lion dans votre signe opposé, il est temps de mettre votre vision centrée sur le cœur en action. Ne vous retenez pas. Dites ce qui vous excite le plus. Ouvrez le dialogue sur vos fantasmes. Les relations ont suffisamment de place pour la dualité, équilibrant l’innovation érotique et la connexion intime.

POISSONS (20 février – 20 mars)

En août, votre nouvelle routine vous permettra de passer du bon temps au niveau de la romance et du plaisir. Soyez consciente de l’importance du sexe en tant que pratique de bien-être. Les orgasmes sont un débouché incroyable pour libérer de l’énergie, mais l’acte de ressentir du plaisir non centré sur l’orgasme a également d’énormes avantages. Cet espace de connexion physique nécessite l’abandon et la présence, soulageant le stress et ancrant le corps. Expérimentez avec la respiration tantrique pour ralentir le feu, le canalisant en énergie sexuelle qui brûle pendant que vous voguez vers un plaisir prolongé plus intense.

BÉLIER (21 mars – 20 avril)



Il n’y a aucune raison de sur-analyser ou de remettre en question votre vie amoureuse ce mois-ci. Si vous vous amusez et que cela vous apporte du plaisir, vous êtes exactement où vous devez être. Vous avez travaillé très dur cette année pour guérir et abandonner la partie de vous qui a accepté l’indisponibilité émotionnelle de vos partenaires. Votre endurance et votre enthousiasme sont mieux canalisés. Détendez-vous et abandonnez-vous à la félicité du moment, imprégnez-vous de là où la passion rencontre la puissance : c’est là que se trouve votre équilibre.

TAUREAU (20 avril – 21 mai)

En août, passez du temps avec votre partenaire à préparer des repas romantiques, en utilisant l’expérience comme préliminaires, tout en vous taquinant à travers chaque service avant d’abandonner les plats et de vous amuser dans un bain aux chandelles. Prenez votre temps, inutile de vous précipiter. Si vous n’êtes pas en couple, profitez-en pour vous gâter en cuisinant votre repas favoris. Installez-vous confortablement dans votre propre espace. Cela vous enlève la pression des rencontres, tout en vous offrant un cadre intime pour mieux vous connaître, vous et vos profonds désirs.

GÉMEAUX (22 mai – 21 juin)

Faites une pause et amusez-vous sans culpabilité. ce mois-ci. Le soleil, Mars et Vénus sont là pour augmenter la chaleur dans cette zone, vous faisant dire des choses qui font rougir l’objet de votre affection. L’énergie du Lion consiste à être flamboyante, alors allez-y et soyez explicite: cela risque d’allumer vos partenaires. La saison des chaleurs consiste à mettre vos pensées en pratique. La montée de tension au préalable permet à votre esprit d’être délicieusement stimulé alors que votre corps suit avec impatience.

CANCER (22 juin – 23 juillet)

Dans les derniers mois, vous avez peut-être connu de grands changements dans vos relations et dans la façon dont vous communiquez vos besoins. Cela aurait pu signifier se séparer de certains et approfondir votre connexion avec d’autres. Plus que jamais, vous apprenez à vous valoriser séparément des soins que vous prodiguez et recevez des autres. Retombez en amour avec vous-même et offrez-vous quelque chose qui célèbre votre corps et votre sensualité. Permettez à l’énergie ardente de rallumer votre passion en insufflant votre expression sexuelle unique dans vos activités quotidiennes.



