Bélier (21 mars – 19 avril)

La chance vous sourit, fougueux Bélier ! Vénus est sextile à votre signe solaire, ce qui veut dire que vous êtes certainement le favori du zodiaque quand il s’agit de trouver l’amour ou de conclure l’affaire avec une aventure estivale. Vous pensiez que vous garderiez tout ça occasionnel ? Détrompez-vous ! Soit vous rendez cela officiel avec votre plus 1, soit vous ajoutez quelques rencontres de distanciation sociale à votre agenda. Les compliments et les cadeaux affluent vers vous !

Taureau (20 avril – 20 mai)

Avec Vénus qui se déplace (enfin !) en mouvement direct, vous sentez un poids se soulever de vos épaules. Bien que vous soyez toujours aussi célibataire que Rihanna, nous avons le sentiment que ce ne sera peut-être pas pour longtemps. Vous acceptez les changements qui se produisent en vous et vous êtes prêts à donner une chance aux rencontres virtuelles. Des candidats prometteurs devraient faire leur apparition vers la fin du mois.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

S’il y a un signe qui sait s’adapter à une nouvelle façon de sortir, c’est bien vous ! En tant que signe mutable, vous êtes toujours ravi d’essayer de nouvelles choses et les rencontres virtuelles vous intriguent beaucoup. Les longues conversations vont certainement vous exciter ! Assurez-vous simplement de garder votre antenne «douchebag» bien en place, car vous pourriez en rencontrer quelques-uns.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Tout au long de l’année, la planète Neptune sera en trigone avec votre signe solaire, ce qui en fait le moment idéal pour vous concentrer sur vous-même. Vos rêves et vos aspirations seront au premier plan de vos pensées. Si la romance n’est pas dans les livres pour vous cette année, ne vous inquiétez pas. L’univers vous réserve de belles surprises romantiques dès le début de 2021.

Lion (23 juillet – 22 août)

Si vous êtes dans une relation compliquée, tout comme les lions Kylie Jenner et Travis Scott, les planètes vous mettront la pression pour passer au niveau suivant ou y mettre fin une fois pour toutes. Les éclipses ont le pouvoir de mettre une loupe sur des problèmes sous-jacents qui ne peuvent tout simplement plus être ignorés. Il est temps de se réveiller et de passer à l’action !

Vierge (23 août – 22 septembre)

Votre relation actuelle a-t-elle ce qu’il faut pour résister à l’épreuve du temps ? Eh bien, vous allez le découvrir. Nous détestons vous le dévoiler, mais cet été, c’est le long terme. Si votre partenaire n’a pas ce qu’il faut pour être votre Beyoncé, vous pouvez lui dire adieu. Sans aucune distraction à l’horizon, vous serez prêt à vous concentrer sur le travail acharné. Pas le temps de se détendre !

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Le retour d’une vieille flamme dans votre vie sonne comme quelque chose de familier ? Si vous avez décidé de donner une seconde chance à un.e ancien.ne partenaire, vous saurez assez tôt si cette relation a ce qu’il faut pour traverser les temps de distanciation sociale. Que vous soyez célibataire ou en couple pour l’été, vous pourrez profiter de rencontres virtuelles avec vos amis les plus chers et votre (nouvel.le) amoureux.se.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Êtes-vous prêt à faire passer votre relation amoureuse au prochain niveau ? Nous parlons de… thérapie de couple virtuelle. En communiquant avec votre partenaire, vous pourrez définir des limites et exprimer ensemble vos souhaits pour un avenir prospère. Regardez-vous, Scorpion ! Vous laissez quelqu’un entrer dans votre vie sans ordre du jour caché – bon, peut-être que certaines choses resteront secrètes.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Vous avez un été bipolaire, Sagittaire aventureux ! D’une part, vous avez envie de vivre votre meilleure vie de célibataire. D’un autre côté, vous êtes impatient de mettre à jour votre profil Hinge avec vos dernières découvertes en matière de distanciation sociale. Si on écoute les planètes, il serait sage de vous concentrer sur l’amélioration de votre méditation en juillet et peut-être de penser à un rendez-vous virtuel en août avec un.e candidat.e potentiel.le. C’est un plan ?

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Bien qu’il puisse y avoir des opportunités en amour pendant ces temps de distanciation sociale pour vous, l’univers pourrait tester votre patience avec des match pas si souhaitables. Au lieu de vous précipiter vers quelque chose de nouveau juste pour le plaisir, pourquoi ne mettez-vous pas à jour votre iCal avec des cours de yoga Zoom ? Vous serez armé de patience et d’empathie pour ces conversations quelque peu tendues. Namaste !

Verseau (20 janvier – 18 février)

En entrant dans la saison estivale, vous pouvez ressentir de la colère et du ressentiment envers une situation amoureuse désagréable. Gardez la foi parce que de bonnes choses vous arrivent – croyez-le ou non ! Vous êtes sur la bonne voie en ce qui concerne votre identité et vos finances. Vous avez juste besoin d’un peu plus de temps quand il s’agit de questions de cœur.

Poisson (19 février – 20 mars)

Chers Poissons ! La distanciation sociale est difficile pour tout le monde, mais surtout pour vous. En temps normal, vous vous épanouissez en vous connectant en personne avec les gens, ce qui est difficile à faire, même pour le reste de l’été. Il n’y a pas de mal à pratiquer l’amour-propre pendant cette période et à recentrer votre énergie sur vous-même. Faites-nous confiance: le ou la bon.ne partenaire apparaîtra sur votre écran plus vite que vous ne le pensez.

