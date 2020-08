Retraite Québec a dévoilé son palmarès tant attendu des prénoms les plus populaires au Québec en 2019. Les grands favoris depuis plus de quatre ans, Emma et William, sont détrônés de justesse par Olivia et Liam, et reculent en deuxième position.

Autres faits saillants: l’ascension remarquée de Léo (4e place) et de Charlie (4e place), le retour en force de Raphaël (9e place) et de Rosalie (9e place), ainsi que la descente tranquille de Léa (6e place).

Classement des garçons

1. Liam

2. William

3. Thomas

4. Léo

5. Noah

6. Logan

7. Nathan

8. Félix

9. Raphaël

10. Édouard

Classement des filles

1. Olivia

2. Emma

3. Alice

4. Charlie

5. Charlotte

6. Léa

7. Florence

8. Livia

9. Rosalie

10. Béatrice

10. Béatrice



